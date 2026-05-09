Chcieli urządzić bitwę na trasie S8. Zamaskowana grupa zaatakowała autokar

Udaremniona bijatyka kiboli przed meczem Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin
Sobotnie spotkanie Ekstraklasy między Jagiellonią Białystok i Pogonią Szczecin poprzedziły niebezpieczne wydarzenia na podlaskim odcinku trasy S8. Funkcjonariusze ruszyli do akcji, gdy agresywna grupa chuliganów dążyła do starcia z kibicami drużyny przyjezdnej. Wszystko działo się niedaleko Miejsca Obsługi Podróżnych Ostróżne, gdzie kilkudziesięciu zamaskowanych kibiców próbowało zablokować autokar z fanami drużyny przeciwnej zmierzającymi na stadion w Białymstoku. Mundurowi relacjonują, że napastnicy za wszelką cenę usiłowali zbliżyć się do pojazdu, niszcząc przydrożną siatkę ochronną i wbiegając bezpośrednio na jezdnię. Napięcie sięgnęło zenitu, gdy autokar nagle zatrzymał się na drodze ekspresowej.
Mundurowi ochraniający trasę przejazdu błyskawicznie ruszyli do akcji i udaremnili rozpoczęcie bitwy. Służby nie udostępniły jeszcze żadnych szczegółów dotyczących liczby zatrzymanych osób i ewentualnych poszkodowanych. Ustawki chuliganów pozostają poważnym wyzwaniem. Spotkania o podwyższonym ryzyku wymuszają mobilizację dużych sił prewencji, które muszą konwojować pojazdy kibiców i patrolować wyznaczone trasy. Mimo takich środków bezpieczeństwa chuligani nadal szukają okazji do wywoływania brutalnych konfrontacji.