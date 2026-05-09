Wraca mróz, IMGW wydał ostrzeżenia. Nawet -4 stopnie!

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-05-09 16:52

To niestety jeszcze nie koniec ujemnych temperatur. IMGW wydał ostrzeżenia przed przymrozkami, które obejmą aż dziewięć województw. Lokalnie przy gruncie termometry mogą wskazać nawet minus 4 stopnie Celsjusza. Synoptycy mają też jednak dobre wiadomości: w niedzielę ma być znacznie cieplej, a miejscami temperatura wzrośnie do około 20 stopni. Na początku nowego tygodnia trzeba przygotować się na deszcz, burze i porywisty wiatr.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Na pierwszym planie widoczne są gęsto oszronione źdźbła trawy oraz liście w odcieniach zieleni i brązu, pokryte wyraźną warstwą lodu, co nadaje im srebrzystobiały wygląd. Środkowy plan zajmuje rozległe pole z niższą roślinnością, również pokrytą szronem, co sprawia, że horyzont staje się zamglony i przybiera jasnofioletowy odcień. W oddali, na horyzoncie, znajduje się linia ciemnych drzew, za którymi wschodzi słońce, tworząc pomarańczową poświatę na niebie, które przechodzi od błękitu przez fiolet do różu.

Sobotnia pogoda w wielu rejonach nie rozpieszcza, a przed nami kolejne spadki temperatur. 9 maja najwięcej słońca jest na północnym zachodzie. Znacznie gorzej sytuacja wygląda na wschodzie i południu Polski. Na Suwalszczyźnie pojawiły się przelotne opady deszczu, a termometry wskazały jedynie 9 stopni Celsjusza. Nad morzem słupki rtęci wzrosły do 11 stopni, podczas gdy w pozostałej części kraju zanotowano od 14 do 17 stopni. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie jednak w nocy z soboty na niedzielę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami obejmujące dziewięć województw. Alerty obowiązują od 23:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę.

Gdzie uderzą nocne przymrozki? Lista województw z ostrzeżeniami

Alerty IMGW obejmują województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz mazowieckie. Dodatkowo ostrzeżenia dotyczą wybranych obszarów województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego oraz dolnośląskiego. Zgodnie z prognozami, temperatura powietrza może obniżyć się do 2 stopni, a lokalnie spaść do zera. Przy gruncie spodziewane są spadki do minus 2 stopni, a w niektórych miejscach nawet do minus 4. W północnej części Polski rano mogą wystąpić również mgły. Słaby wiatr sprawi, że chłodne masy powietrza będą dłużej zalegać przy ziemi.

Niedziela zapowiada się znacznie bardziej wiosennie. Na zachodzie i południowym zachodzie termometry wskażą do 20 stopni. Wschodnie regiony będą chłodniejsze, z temperaturami rzędu 14-16 stopni. Na Suwalszczyźnie utrzyma się temperatura około 11 stopni. Dzień zapowiada się pogodnie, a drobny deszcz możliwy jest jedynie na północnym wschodzie. Odczuwalna temperatura, przy słabym wietrze, będzie wyższa od wskazań termometrów. Poniedziałek przyniesie jeszcze więcej ciepła, a lokalnie temperatura wzrośnie do 23 stopni. Jednak spokojna pogoda szybko ustąpi miejsca niżowi atmosferycznemu. Czeka nas gwałtowna zmiana aury, z opadami deszczu do 25 mm oraz burzami, podczas których porywy wiatru osiągną do 80 km/h.

