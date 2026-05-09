Wraca mróz, IMGW wydał ostrzeżenia. Nawet -4 stopnie!

Ostrzeżenia IMGW: Przymrozki i temperatura do -4 stopni w nocy

Sobotnia pogoda w wielu rejonach nie rozpieszcza, a przed nami kolejne spadki temperatur. 9 maja najwięcej słońca jest na północnym zachodzie. Znacznie gorzej sytuacja wygląda na wschodzie i południu Polski. Na Suwalszczyźnie pojawiły się przelotne opady deszczu, a termometry wskazały jedynie 9 stopni Celsjusza. Nad morzem słupki rtęci wzrosły do 11 stopni, podczas gdy w pozostałej części kraju zanotowano od 14 do 17 stopni. Prawdziwe ochłodzenie nadejdzie jednak w nocy z soboty na niedzielę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami obejmujące dziewięć województw. Alerty obowiązują od 23:00 w sobotę do 7:00 w niedzielę.

Gdzie uderzą nocne przymrozki? Lista województw z ostrzeżeniami

Alerty IMGW obejmują województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie oraz mazowieckie. Dodatkowo ostrzeżenia dotyczą wybranych obszarów województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego oraz dolnośląskiego. Zgodnie z prognozami, temperatura powietrza może obniżyć się do 2 stopni, a lokalnie spaść do zera. Przy gruncie spodziewane są spadki do minus 2 stopni, a w niektórych miejscach nawet do minus 4. W północnej części Polski rano mogą wystąpić również mgły. Słaby wiatr sprawi, że chłodne masy powietrza będą dłużej zalegać przy ziemi.

Niedziela zapowiada się znacznie bardziej wiosennie. Na zachodzie i południowym zachodzie termometry wskażą do 20 stopni. Wschodnie regiony będą chłodniejsze, z temperaturami rzędu 14-16 stopni. Na Suwalszczyźnie utrzyma się temperatura około 11 stopni. Dzień zapowiada się pogodnie, a drobny deszcz możliwy jest jedynie na północnym wschodzie. Odczuwalna temperatura, przy słabym wietrze, będzie wyższa od wskazań termometrów. Poniedziałek przyniesie jeszcze więcej ciepła, a lokalnie temperatura wzrośnie do 23 stopni. Jednak spokojna pogoda szybko ustąpi miejsca niżowi atmosferycznemu. Czeka nas gwałtowna zmiana aury, z opadami deszczu do 25 mm oraz burzami, podczas których porywy wiatru osiągną do 80 km/h.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW🟡Przymrozkistopień: 1prawd. 80%Przebieg: Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 2°C, lokalnie 0°C, przy gruncie do -2°C, lokalnie -4°C.Uwagi: Brak.Ważne:Od: 2026-05-09 23:00Do: 2026-05-10 07:00Czas… pic.twitter.com/RvtbIBML4j— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 9, 2026