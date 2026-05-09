15-letni Maxim odnaleziony w Polsce. Zaginionego Holendra szukała cała Europa

Zofia Dąbrowska
2026-05-09 15:26

Trwające niemal miesiąc poszukiwania nastolatka z Holandii dobiegły końca pod Białymstokiem. Chłopaka, który wyjechał z domu na rowerze, odnalazła polska policja po zgłoszeniu od zaniepokojonego mieszkańca. 15-latek jest cały i zdrowy, a jego rodzice zmierzają do naszego kraju.

Zaginiony nastolatek z Holandii znalazł się w Polsce

Autor: https://x.com/dziki_zachod/ X (Twitter)

15-latek z Holandii spał na przystanku w Sobolewie

W piątkową noc, tuż przed północą, podlaskie służby otrzymały niepozorne zgłoszenie. Jeden z mieszkańców zauważył na przystanku autobusowym w miejscowości Sobolewo leżącą osobę. Początkowo podejrzewano, że to ktoś pod wpływem alkoholu, jednak patrol wysłany na miejsce zastał tam młodego chłopaka, który spał owinięty kocem. Mundurowi ku swojemu zdumieniu ustalili, że jest to 15-latek, którego od niemal miesiąca poszukują holenderskie służby jako zaginionego. O pomyślnym odnalezieniu chłopca natychmiast powiadomiono stronę zagraniczną.

Zaginiony Maxim z Holandii jest już pod opieką służb

Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji, przekazał PAP, że na miejsce interwencji na wszelki wypadek wezwano zespół ratownictwa medycznego. Lekarze ocenili stan chłopca jako dobry. Zamiast do szpitala, nastolatek został skierowany do placówki opiekuńczej na terenie Białegostoku, gdzie oczekuje na przyjazd swoich rodziców. Wiadomo, że bliscy 15-latka są już w drodze do Polski. Głos na temat pomyślnego zakończenia akcji zabrał również ówczesny szef MSWiA Marcin Kierwiński.

„Sprawa, która poruszyła całą Europę, ma szczęśliwe zakończenie. Zaginiony 15-letni Maxim, który blisko miesiąc temu opuścił dom i rowerem wyruszył z Holandii, został odnaleziony w Polsce przez policję. Rodzice są już w drodze”

Jak dotąd policja nie zdradziła szczegółów na temat tego, w jaki sposób chłopak pokonał tak ogromny dystans, ani gdzie dokładnie przebywał przez ostatnie tygodnie. Najistotniejszy w tej historii pozostaje jednak fakt, że międzynarodowe poszukiwania zakończyły się pełnym sukcesem, a młody uciekinier jest cały i zdrowy.

