Zabójczy cios w doliczonym czasie. Jagiellonia pokonała Pogoń Szczecin

Jagiellonia z impetem rozpoczęła spotkanie i od pierwszych minut tworzyła sytuacje pod bramką Portowców.

W 11 min. Duma Podlasia dopięła swego. W środku pola goście stracili piłkę, a ta trafiła do Kajetana Szmyta, który wykonał rajd i z narożnika pola karnego przelobował bramkarza Pogoni

W 33 min. Jagiellonia dołożyła drugiego gola. Z prawej strone idealną piłkę wyłożył Alex Pozo. A futbolówkę do pustej siatki skierował Afimico Pululu.

Pogoń Szczecin strzeliła kontaktowego gola w 45 min. Bernardo Vital źle przyjął piłkę, do której dopadł Filip Ciuic i pokonał bramkarza Jagi.

Druga połowa

Pogoń zaczęła dużo lepiej, a Jagiellonia nie nie tworzyła aż tylu sytuacji, co w pierwszej odsłonie meczu.

W 82. min Pogoń doprowadziła do remisu. Technicznym strzałem bramkarza Jagi zaskoczył Aggera.

Duma Podlasia zadała decydujący cios w doliczonym czasie. Kapitalnie w rzucie rożnym polu karnym zachował się Bernardo Vital, która głową skierował piłkę do siatki.

Jagiellonia triumfuje 3:2 i powraca na fotel wicelidera tabeli. Brawo

