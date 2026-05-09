Zabójczy cios w doliczonym czasie. Jagiellonia pokonała Pogoń Szczecin

Paweł Jakubowski
2026-05-09 17:55

Jagiellonii Białystok pokonała z Pogonią Szczecin w 32 kolejce PKO BP Ekstraklasy. Decydujący cios Duma Podlasia zadała w doliczonym czasie. Katem okazał się Bernardo Vital.

Jagiellonia- Pogoń

Autor: Paweł / Materiały prasowe

Jagiellonia z impetem rozpoczęła spotkanie i od pierwszych minut tworzyła sytuacje pod bramką Portowców.

W 11 min. Duma Podlasia dopięła swego. W środku pola goście stracili piłkę, a ta trafiła do Kajetana Szmyta, który wykonał rajd i z narożnika pola karnego przelobował bramkarza Pogoni 

W 33 min. Jagiellonia dołożyła drugiego gola. Z prawej strone idealną piłkę wyłożył Alex Pozo. A futbolówkę do pustej siatki skierował Afimico Pululu.

Pogoń Szczecin strzeliła kontaktowego gola w 45 min. Bernardo Vital źle przyjął piłkę, do której dopadł Filip Ciuic i pokonał bramkarza Jagi

Druga połowa

Pogoń zaczęła dużo lepiej, a Jagiellonia nie nie tworzyła aż tylu sytuacji, co w pierwszej odsłonie meczu. 

W 82. min Pogoń doprowadziła do remisu. Technicznym strzałem bramkarza Jagi zaskoczył Aggera. 

Duma Podlasia zadała decydujący cios w doliczonym czasie. Kapitalnie w rzucie rożnym polu karnym zachował się Bernardo Vital, która głową skierował piłkę do siatki. 

Jagiellonia triumfuje 3:2 i powraca na fotel wicelidera tabeli. Brawo

I jeszcze raz Brawo 

