26-latek zaatakował zakonnicę! Trudno uwierzyć, co zrobił

Atak 26-letniego Ukraińca na zakonnicę w Bielsku Podlaskim. Zerwał jej z szyi krzyż, wyzywał

W Bielsku Podlaskim policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który zaatakował siostrę zakonną stojącą na przystanku autobusowym. Na miejsce natychmiast pojechali funkcjonariusze. Zastali tam 71-letnią zakonnicę i świadka zajścia. Kobieta opowiedziała policjantom, co wydarzyło się chwilę wcześniej. Z jej relacji wynikało, że kiedy czekała na autobus, nagle podbiegł do niej młody mężczyzna. Miał zacząć ją wyzywać i kierować pod jej adresem obraźliwe słowa związane z jej wyznaniem. Po chwili agresor zaczął szarpać kobietę za krzyż, który miała zawieszony na szyi. Zerwał go i rzucił na jezdnię. Po ataku próbował odjechać autobusem. Zakonnica nie pozwoliła mu jednak wejść do pojazdu. Wtedy mężczyzna uciekł pieszo.

Agresywny 26-latek z Ukrainy z poważnymi zarzutami. Grozi mu więzienie

Policjanci na podstawie rysopisu przekazanego przez pokrzywdzoną i świadka szybko ustalili, kim może być sprawca. 26-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany na jednym z osiedli w Bielsku-Białej. Śledczy przedstawili mu zarzut znieważenia siostry zakonnej wyznania katolickiego z powodu jej przynależności religijnej. Odpowie także za naruszenie nietykalności cielesnej kobiety. Za takie przestępstwa grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Policja poinformowała jednak, że czyn został dodatkowo zakwalifikowany jako występek chuligański. To oznacza, że sąd może zaostrzyć karę nawet o połowę.

— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) May 7, 2026