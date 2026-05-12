Panna młoda zaatakowała matkę podczas wesela. W sukni ślubnej trafiła do aresztu

Weselna awantura wymknęła się spod kontroli

Suwalscy policjanci zostali wezwani do jednego z mieszkań na terenie miasta, gdzie podczas przyjęcia weselnego doszło do gwałtownej awantury rodzinnej. Jak ustalili funkcjonariusze, konflikt wybuchł pomiędzy panną młodą a jej matką. Początkowo miała to być jedynie ostra wymiana zdań, jednak sytuacja bardzo szybko przerodziła się w agresję fizyczną.

Według ustaleń policjantów 42-letnia kobieta wielokrotnie uderzała swoją matkę, a następnie przewróciła ją na podłogę. Zachowanie panny młodej było na tyle agresywne, że konieczna okazała się natychmiastowa interwencja mundurowych.

Panna młoda w sukni ślubnej trafiła do policyjnej celi

Funkcjonariusze zatrzymali agresywną kobietę, uznając, że stanowi bezpośrednie zagrożenie dla swojej matki. Jak poinformowali policjanci, badanie alkomatem wykazało, że 42-latka miała prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Kobieta została przewieziona do policyjnego aresztu. Nietypowy widok panny młodej w sukni ślubnej za kratami szybko zwrócił uwagę uczestników interwencji. Tymczasem poszkodowana matka została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Policja zastosowała przepisy ustawy antyprzemocowej

W związku z agresywnym zachowaniem kobiety suwalscy policjanci skorzystali z uprawnień wynikających z ustawy antyprzemocowej. Dzielnicowi wydali wobec 42-latki zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej matki przez najbliższe 14 dni.

To jednak nie koniec konsekwencji. Zakres odpowiedzialności kobiety jest obecnie ustalany przez suwalskich policjantów. Śledczy analizują przebieg całego zdarzenia i będą wyjaśniać wszystkie okoliczności rodzinnej awantury, która zakończyła się zatrzymaniem panny młodej jeszcze w dniu jej ślubu.

