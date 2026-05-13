"Gra toczy się o dużą stawkę". Czas na zaległy mecz Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa

Czas na zaległy mecz 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Zapowiada się zacięty pojedynek, obie drużyny mają tyle samo punktów, a koniec sezonu tuż tuż.

Walka o mistrzostwo

Zarówno Jagiellonia Białystok jak i Raków Czestochowa wciąż liczą się w grze o mistrzostwo Polski i europejskie puchary. Duma Podlasia i "Medaliki" mają po 49 punktów i tracą do liderującego Lecha Poznań 7 oczek.

- To dużo dla nas znaczy, że 3. sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca - mówi trener "Żółto-Czerwonych" Adrian Siemieniec. - Gra się toczy o dużą stawkę. To nie tylko prestiż, ale też pieniądze, wpływy, kolejna europejska przygoda. Zobaczymy jak na końcu ułoży się tabela i kto z tej batalii wyjdzie zwycięsko.

Początek meczu o godz. 20:30.