Dźgał uczniów nożem. Prokuratura chce wyższego wyroku

25 lat pozbawienia wolności domaga się prokuratura dla Alberta G., który w listopadzie 2023 roku ugodził nożem troje uczniów ze szkoły w Kadzidle koło Ostrołęki. Sąd Okręgowy w Ostrołęce nieprawomocnie skazał go na 15 lat więzienia, orzekł też na rzecz trojga pokrzywdzonych nawiązki w kwotach 30, 50 i 100 tys. zł. Apelację złożył prokuratur, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego i obrońca oskarżonego. Sprawę rozpatruje Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Nożownik z Kadzidła

29 listopada 2023 roku 18-letni wówczas Albert G. zaatakował troje uczniów w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle (pow. ostrołęcki). Śledczy ustalili, że chłopak planował zabójstwo uczniów od co najmniej dwóch tygodni. Po dokonaniu zbrodni zamierzał popełnić samobójstwo. Zbrodni postanowił dopuścić się podczas lekcji z psychologiem, z której wyszedł do łazienki. Na zajęcia wrócił zamaskowany i uzbrojony w noże, następnie zaatakował dwie przypadkowe osoby. Jedną z nich uderzył narzędziem, które przypominało pałkę, następnie ugodził nożem w szyje. Druga ofiara otrzymała liczne ciosy, po czym chłopak uciekł z klasy i przed szkołą napadł na kolejnego ucznia, którego również ranił nożem. Po opuszczeniu terenu placówki uciekł do lasu, gdzie dokonał samookaleczenia.

Nawet 25 lat więzienia

Takiej kary oczekuje prokuratura, która uważa, że wyrok 15 lat pozbawienia wolności jest zbyt łagodny.

- Nie uwzględnia w dostateczny sposób zachowania się sprawcy - mówi sędzia Janusz Sulima. - Po dokonaniu czynu wyrażenia żalu, iż nie udało mu się zrealizować zamierzonego celu.

Obrońca oskarżonego zaskarżył wyrok w całości wskazując na zmarginalizowanie okoliczności łagodzących, jednak biegli psychiatrzy nie stwierdzili u oskarżonego oznak zespołu stresu pourazowego czy myśli samobójczych.

- W naszej opinii nie stwierdziliśmy choroby psychicznej ani upośledzenia umysłowego - mówi biegła psychiatra Iwona Owsiejczuk. - Stwierdziliśmy natomiast mieszane zaburzenia osobowości.

Albert G. częściowo przyznał się do winy. Wyrok w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku zapadnie 25 maja.