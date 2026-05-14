Jezioro Wigry i Czarna Hańcza zanieczyszczone. Służby szukają źródła

Maria Hędrzak
PAP.
2026-05-14 21:24

Straż pożarna i Wigierski Park Narodowy poinformowały, że doszło do skażenia rzeki Czarna Hańcza oraz jeziora Wigry. Zanieczyszczenie wykryto na odcinku Sobolewo - Wigry. Służby ustalają jego źródło.

Czarna Hańcza i jezioro Wigry zanieczyszczone nieznaną substancją

Strażacy poinformowali PAP, że nieczystości zauważono w miejscowości Sobolewo, kilka kilometrów za Suwałkami. Wskazali, że woda była bardzo mętna, ale powoli wraca do normalności.

- Woda w Czarnej Hańczy była mętna. Pobraliśmy próbki. W wodzie płynęła jakaś zawiesina i to nie wyglądało dobrze. Na szczęście nie zauważyliśmy śniętych ryb - powiedział Jarosław Borejszo z Wigierskiego Parku Narodowego. Dodał, że dawka zanieczyszczeń była duża, płynęły one rzeką kilka godzin.

Sprawę wyjaśnia policja. Bada ją także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Rzecznik prasowy prezydenta Suwałk Kamil Sznel zapewnił, że zanieczyszczenia nie pochodzą w suwalskiej oczyszczalni ścieków. - W naszej oczyszczali nie było żadnej awarii. To nie nasze zanieczyszczenia - powiedział.

