Parada i koncertowy maraton przez dwa dni. Juwenalia Białystok nadciągają

Impreza odbędzie się 15 i 16 maja na Kampusie Politechniki Białostockiej. Zapowiada się naprawdę wybornie, bo do Białegostoku zjadą znani artyści sceny popowej i hip-hopowej. Do tego namioty z muzyką elektroniczną i folkową oraz parada ulicami.

Parada

Tradycyjnie jak co roku przed koncertami przemaszeruje kolorowa parada studentów. Wyruszy z placu NZS w centrum miasta.

- Wracamy do korzeni, w tym roku idziemy z placu u zbiegu ulic Liniarskiego, Suraskiej i Skłodowskiej - mówi Koordynator główny Juwenaliów Karolina Baluta

Zbiórka o godz 15:45. Parada wyrusza o godz 16:00. Poprowadzi ją roztańczona platforma z DJ-ami. Można się przebierać, a stylistyka absolutnie dowolna.

Maraton Koncertowy

Ten rozpoczyna się w piątek (15.05) o godz 19:00

Juwenalia Białystok 2026 line-up

DZIEŃ I - 15.05 (piątek)

SCENA PB:

18:30 - Zenon Martyniuk19:35 - Bracia Figo Fagot/Figo i Samogony21:45 - Bajm23:15 - Myslovitz01:00 - Skolim

SCENA RAP:

19:30 - Sentino20:40 - Jan-rapowanie22:10 - PRO8L3M23:40 - Bambi

Namiot Neon:

17:30 - DJ20:30 - Topky22:30 - Miły Pan23:30 - DJ

DZIEŃ II – 16.05 (sobota)

SCENA PB:

18:30 - Bletka19;35 - Maryla Rodowicz21:10 - Dżem23;00 - Lady Pank00:40 - Kacperczyk

SCENA RAP:

19:30 - Malik Montana21:00 - Pezet22:30 - Kaz Bałagane23:45 - White 2115

Namiot Neon

17:30 - DR Kriss19:00 - Narva20:30 - Kałaski22:00 - Lailand23:30 - Prymaki00:30 - DR Kriss

