Skandal po poronieniu w Suwałkach. Pacjentka zabrała ciało dziecka do domu

W jednym z suwalskich szpitali doszło do bezprecedensowego skandalu z udziałem Joanny Tylman, która straciła tam ciążę. Taka sytuacja nie ma prawa wydarzyć się w żadnej placówce ochrony zdrowia.

Personel medyczny, zamiast otoczyć pogrążoną w żalu matkę odpowiednią opieką i zapewnić jej warunki do godnego pożegnania zmarłego maleństwa, przekazał kobiecie pojemnik z ciałem dziecka wraz z poleceniem zabrania go do domu.

Wstrząśnięta pacjentka dopytywała personel o to, jak ma postąpić w tej sytuacji. „Co ja mam z tym zrobić?” – zapytała zszokowana kobieta.

W odpowiedzi padło krótkie polecenie. „Trzymać w lodówce!” – usłyszała.

Szpital Wojewódzki w Suwałkach wydał pacjentce słoik z ciałem zmarłego dziecka

Mieszkanka Suwałk zaznacza, że na wcześniejszym etapie nie miała zastrzeżeń do pracy załogi miejscowego Szpitala Wojewódzkiego. Jeszcze w czerwcu 2026 roku medycy podejmowali walkę o podtrzymanie jej ciąży. Sytuacja zmieniła się dramatycznie w lipcu, kiedy stwierdzono, że serce płodu przestało bić i konieczne jest wywołanie poronienia.

Pacjentka doceniała początkową postawę personelu na oddziale. „Położono mnie na sali z pacjentką w podobnej sytuacji, żebyśmy mogły się wzajemnie wspierać” – wspomina.

Tragiczna procedura zakończyła się w lipcu.

Ze względu na to, że w domu przebywały jej pozostałe pociechy, pani Joanna chciała opuścić placówkę jeszcze przed rozpoczęciem weekendu i poprosiła o wypis. Właśnie wtedy nastąpił moment, którego kompletnie nie potrafiła przewidzieć. Posiadająca duże doświadczenie pielęgniarka przekazała kobiecie pojemnik ze szczątkami zmarłego dziecka.

Stan psychiczny i fizyczny matki po zabiegu utrudniał jej racjonalną ocenę sytuacji.

„Byłam w takim szoku, wyczerpana, po utracie dużej ilości krwi, że nie do końca rozumiałam, co się dzieje. Wzięłam ten słoik i naprawdę umieściłam go w domowej lodówce. Moje dzieci patrzyły na ciałko nienarodzonego braciszka przez cały weekend. To była trauma dla nas wszystkich. Dopiero później dotarło do mnie, co się stało” – opowiada.

Dyrektor szpitala w Suwałkach przyznaje się do błędu po wydaniu ciała dziecka

Dopiero w poniedziałek, gdy pani Joanna ponownie zjawiła się w placówce w celu odebrania dokumentacji niezbędnej do zorganizowania pogrzebu, pracownicy szpitala mieli uświadomić sobie skalę popełnionego błędu. Kierujący lecznicą dyrektor otwarcie potwierdził, że w tej sprawie doszło do zaniedbania.

Poszkodowana matka nie kryje jednak rozgoryczenia faktem, że całe zdarzenie próbuje się obecnie kwalifikować jako niewłaściwe postępowanie z odpadem medycznym.

Takie określenia wywołują u mieszkanki Suwałk ogromny sprzeciw. „To nie był żaden odpad medyczny! To był maleńki człowiek, moje dziecko, które żyło w moim ciele!” – mówi poruszona.

Po dopełnieniu formalności zmarłe maleństwo spoczęło w rodzinnym grobowcu.

Prokuratura i Rzecznik Praw Pacjenta badają sprawę Joanny Tylman z Suwałk

Wstrząsające wydarzenia z suwalskiej placówki analizują obecnie prokuratura, Rzecznik Praw Obywatelskich, a także Rzecznik Praw Pacjenta. Sama pani Joanna po przeżytej traumie domaga się zadośćuczynienia i walczy o przywrócenie swojej godności.

Kobieta jasno tłumaczy powody swojej determinacji.

„Ja po prostu chcę, żeby już nigdy żadna kobieta nie musiała przeżywać tego, co mnie spotkało. Bo to było straszne” – podkreśla.