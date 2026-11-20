Oprócz kar w zawieszeniu sąd zobowiązał skazanych do wypłacenia nawiązek w wysokości po 10 tys. zł na rzecz rodzin zmarłych, które w procesie występowały jako oskarżyciele posiłkowi. Ogłoszone orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne.

Tragiczne wydarzenia rozegrały się pod koniec sierpnia 2022 r. na terenie przepompowni ścieków w miejscowości Gąsówka Stara nieopodal Łap. Wówczas trzech pracowników wpadło do siedmiometrowego szamba. Dla dwóch mężczyzn upadek zakończył się śmiercią na miejscu, natomiast trzeciego po przeprowadzonej reanimacji przewieziono do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy również zmarł.

Na ławie oskarżonych zasiadły osoby, które według śledczych nie dopełniły w przedsiębiorstwie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właściwego nadzoru. W konsekwencji tych zaniedbań prokuratura postawiła im zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci trzech pracowników, za co ostatecznie odpowiedzieli przed wymiarem sprawiedliwości.

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