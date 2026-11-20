O śmierci Piotra poinformowała jego rodzina na stronie zbiórki w serwisie Siepomaga. „Z niewyobrażalnym bólem i pękniętym sercem zawiadamiamy, że odszedł nasz ukochany Piotr. Miał zaledwie 43 lata” – napisali bliscy.

Tragedia rozpoczęła się w kwietniu 2024 roku. Piotr Moczulski, mieszkający w okolicach Hajnówki, podróżował skuterem po Filipinach, gdy doszło do zderzenia z innym kierowcą. Do wypadku doszło w trudno dostępnym, górskim terenie, z dala od ośrodków medycznych. Mężczyzna doznał rozległego urazu głowy i wielu złamań. Przez długi czas pozostawał w śpiączce, a po wybudzeniu jego stan nadal był poważny.

Przez kolejne dwa lata bliscy walczyli o jego życie i powrót do kraju. 30 września Piotr został bezpiecznie przetransportowany do Polski. Rodzina miała nadzieję, że wśród najbliższych i pod opieką lekarzy będzie stopniowo wracał do sił. Jak przekazali bliscy, od jego powrotu spędzali z nim każdy dzień.

„Byliśmy przy nim, trzymając za rękę, mówiąc do niego, ciesząc się samym faktem, że znów jest tutaj, z nami, na polskiej ziemi” – napisali. Dodali, że ostatnie tygodnie życia Piotra wypełniały miłość, czułość i nadzieja. Rodzina wierzy, że dały mu spokój i poczucie bezpieczeństwa.

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