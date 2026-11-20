Zamiast tracić czas na slopy, wejdźcie na stronę Słownika Języka Polskiego PWN i wybierzcie jedno z 12 finałowych słów, które waszym zdaniem jest najbardziej tuff.

aura / aura farming – charyzma i styl; celowe budowanie dobrego wrażenia efektownymi gestami czy strojem.

bro – poufałe określenie kolegi, przyjaciela lub zwrot do takiej osoby.

brokuł – fryzura z krótkimi bokami i bujną górą lub osoba, która ją nosi.

kukiriniarz – użytkownik lub fan hulajnóg elektrycznych, zwłaszcza marki KuKirin.

larp / larpować – udawanie kogoś innego lub kreowanie się na eksperta bez odpowiedniej wiedzy.

son – ironiczna lub żartobliwa reakcja na coś absurdalnego, żenującego albo zaskakującego.

peak – szczyt, najlepszy moment lub coś wyjątkowo dobrego.

płakał – prześmiewczy komentarz wobec kogoś zawstydzonego lub pokonanego (nawiązanie do memicznego cytatu).

slop – bezwartościowe, wtórne treści (często tworzone przez AI) lub schematyczne wytwory kultury.

spływka – lekceważące lub żartobliwe zakończenie rozmowy albo odesłanie kogoś.

tuff – modny, efektowny, robiący wrażenie (często o stroju, muzyce lub osobach; bywa używane ironicznie).

unc – żartobliwe lub lekceważące określenie osoby starszej, staroświeckiej lub nieznającej trendów.

Czas na oddanie głosu jest do 30 listopada, a wyniki plebiscytu poznamy 8 grudnia.