Remont starego domu na Podlasiu. Jak małżeństwo z Dębowa uratowało rodzinną pamiątkę?

Malowniczo położony w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego drewniany dom we wsi Dębowo przez dekady był świadkiem rodzinnego życia. Przez lata spotykały się w nim kolejne pokolenia potomków Aleksandra Aciukiewicza. Upływający czas sprawił jednak, że budynek zaczął wymagać kosztownych remontów, na które dotychczasowym opiekunom z rodziny brakowało już sił. Kiedy krewni postanowili wystawić posiadłość na sprzedaż, pani Justyna wraz z mężem Darkiem uznali, że nie mogą dopuścić do utraty tak ważnego miejsca. Małżonkowie odkupili siedlisko od rodziny, by przywrócić mu dawny blask.

„Gdy pradziadkowie na starość przenieśli się do miasta, dom stał się miejscem rodzinnych spotkań. Latami zjeżdżali się tu krewni z całej Polski. To miejsce łączyło pokolenia” – wspomina Justyna w rozmowie z Muratorem. Kobieta nie ukrywa, że za kupnem nieruchomości stały ogromne emocje. Nowi gospodarze od początku założyli, że zamiast gwałtownej przebudowy przeprowadzą stopniową i pełną szacunku dla historii modernizację. Odnowienie starego siedliska na Podlasiu stało się ich wspólnym celem, przy którym świetnie podzielili się obowiązkami. Pani Justyna odpowiada za wizję artystyczną oraz ogród, natomiast pan Darek jako złota rączka własnoręcznie wykonuje większość prac budowlanych.

Jeszcze przed przejęciem nieruchomości przez małżeństwo, wujostwo zadbało o zabezpieczenie starych bali nową drewnianą elewacją oraz pokrycie dachu tradycyjną blachą. Przed nowymi gospodarzami stanęło jednak trudne zadanie kompleksowego wyremontowania pomieszczeń, aby zestawić historyczny charakter budynku z komfortem życia w XXI wieku.

Metamorfoza siedliska w Dębowie. Kuchnia kaflowa, stary kredens i udogodnienia XXI wieku

Najtrudniejszym zadaniem podczas prac remontowych okazało się łączenie współczesnych standardów mieszkaniowych z autentycznym wyglądem wiejskiej chaty. Małżonkowie przekształcili dawne poddasze w dwie komfortowe sypialnie, a stary składzik na opał zamienili w nowoczesną łazienkę. Doprowadzenie bieżącej wody wymagało między innymi bardzo głębokiego zakopania rur w ziemi, co zapobiega ich zamarzaniu podczas mroźnych zim.

Nowi gospodarze z ogromną starannością odrestaurowali oryginalne elementy drewniane, w tym podłogi, drzwi oraz stare okna skrzynkowe. W centralnym punkcie budynku nadal znajduje się zabytkowa kuchnia kaflowa pamiętająca jeszcze pierwszych właścicieli, która niezmiennie pełni funkcję głównego źródła ogrzewania. Tuż obok historycznego wyposażenia pojawiły się jednak sprzęty gwarantujące codzienną wygodę, takie jak zmywarka, telewizor oraz bezprzewodowy internet Wi-Fi.

W salonie największą uwagę przyciąga stojący w tym domu od zawsze stary kredens. Pani Justyna i pan Darek własnoręcznie poddali mebel renowacji, przemalowując go na nowy kolor i przykręcając stylowe uchwyty. Wyjątkowy wystrój pomieszczeń dopełniają rodzinne pamiątki oraz wiekowe przedmioty, które właściciele wyszukują na portalach z ogłoszeniami.

„Myślę, że każde ratowanie oryginalnych elementów domu, które pamiętam z dzieciństwa, jest emocjonalne, mam poczucie, że ratuję własne wspomnienia. Staramy się, aby wnętrza były taką kapsułą czasu. Kiedy wejdziemy do środka, mamy się cofnąć w czasie do dzieciństwa u babci na wsi” – wyjaśnia w rozmowie z „Muratorem” pani Justyna. Niepowtarzalny, sielski nastrój budują także wyeksponowane we wnętrzach dawne sprzęty domowe. Klimatyczne lampy naftowe, tara służąca niegdyś do prania oraz stare żelazko na duszę węglową sprawiają, że goście od razu po przekroczeniu progu ulegają niezwykłej magii tego miejsca.

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