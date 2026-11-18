Finałowa gala Polska Miss 2026 odbędzie się 7 marca 2027 r. w Warszawie. Uczestniczki czekają teraz przygotowania do występu, sesje zdjęciowe, nagrania i działania promocyjne.

Od castingów do finału

Finalistki wyłoniono po konkursach regionalnych, Castingu OPEN oraz ogólnopolskich półfinałach, które odbyły się 20 września w Poznaniu i 4 października w Warszawie. Do finału głównej kategorii zakwalifikowało się 40 kobiet.

Jak podaje organizator, w całej edycji konkursu zebrano ponad 16 tys. zgłoszeń, a w półfinałach ogólnopolskich wzięło udział ponad 700 kandydatek. Do finałów wszystkich trzech konkursów "Polska Miss, Polska Miss Nastolatek i Polska Miss 30+" zakwalifikowano łącznie 120 uczestniczek.

Studia, praca i własne firmy

Finalistki uczą się i pracują w różnych dziedzinach. Wśród studiowanych przez nie kierunków są m.in. medycyna, pielęgniarstwo, farmacja, prawo, psychologia, pedagogika, architektura, kosmetologia, finanse i stosunki międzynarodowe.

Część uczestniczek łączy naukę z pracą. Inne wykorzystują już zdobyte wykształcenie, prowadzą własne firmy albo rozwijają marki. Pracują m.in. w ochronie zdrowia, marketingu, finansach, nieruchomościach, usługach i edukacji.

Taniec, sport i artystyczne zainteresowania

Poza nauką i obowiązkami zawodowymi finalistki rozwijają rozmaite pasje. Wśród nich są taniec, śpiew, gra na instrumentach i teatr. Uczestniczki uprawiają także m.in. jeździectwo, bieganie, narciarstwo, akrobatykę, koszykówkę i sporty wodne.

Ważne miejsce w ich życiu zajmują również podróże, fotografia, rysunek, literatura i nauka języków. Dla wielu udział w konkursie to okazja do sprawdzenia się na scenie, przełamania tremy lub spełnienia odkładanego marzenia.

Przed galą finalistki będą pracować nad prezentacją sceniczną i występami przed kamerą. Ich sylwetki oraz relacje z przygotowań mają pojawiać się w oficjalnych kanałach Polska Miss.

Finał Polska Miss 2026 zaplanowano na niedzielę, 7 marca 2027 r. Dzień wcześniej odbędą się gale Polska Miss Nastolatek 2026 i Polska Miss 30+ 2026. Mimo marcowego terminu wszystkie wydarzenia rozstrzygną edycję konkursu oznaczoną rokiem 2026.

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