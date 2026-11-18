Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Białymstoku

Na podstawie porannych odczytów ze wszystkich lokalnych stacji pomiarowych ocenia się, że jakość powietrza w mieście jest dzisiaj bardzo dobra. Choć na stacjach przy ul. Warszawskiej oraz ul. 42 Pułku Piechoty ogólny indeks jakości sklasyfikowano jako dobry, a przy Al. Piłsudskiego jako bardzo dobry, stężenia szkodliwych pyłów w całym Białymstoku utrzymują się na niezwykle niskim poziomie. Przelotny opad deszczu oraz ruch powietrza skutecznie zapobiegają gromadzeniu się spalin i dymu blisko ziemi.

Taka sytuacja stwarza znakomite warunki do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Mieszkańcy – w tym dzieci, osoby starsze oraz miłośnicy sportu – mogą bez obaw zaplanować długi spacer, bieganie czy jazdę na rowerze. Warto wykorzystać ten czas także na dokładne przewietrzenie domów i mieszkań.

Jak odczytywać dzisiejsze (18.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Oficjalny dobowy poziom dopuszczalny GIOŚ dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³, z kolei dla pyłu PM2.5 roczny poziom dopuszczalny to 20 µg/m³ (Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by dobowe stężenie PM2.5 nie przekraczało 15 µg/m³). Dzisiejsze pomiary z godziny 08:00 pokazują, że stężenia zanieczyszczeń w Białymstoku stanowią zaledwie kilkanaście procent dobowych limitów bezpieczeństwa:

Białystok, ul. Warszawska (pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 9.2 µg/m³ (indeks pyłu: bardzo dobry), a PM2.5 to 8.1 µg/m³ (indeks pyłu: bardzo dobry). Wyniki znajdują się daleko od wartości granicznych.

(pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 9.2 µg/m³ (indeks pyłu: bardzo dobry), a PM2.5 to 8.1 µg/m³ (indeks pyłu: bardzo dobry). Wyniki znajdują się daleko od wartości granicznych. Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty (pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 6.2 µg/m³ (indeks pyłu: dobry), a PM2.5 to 5.7 µg/m³. To najniższe stężenie pyłów zarejestrowane dziś w mieście.

(pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 6.2 µg/m³ (indeks pyłu: dobry), a PM2.5 to 5.7 µg/m³. To najniższe stężenie pyłów zarejestrowane dziś w mieście. Białystok, Al. Piłsudskiego (pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 9.4 µg/m³, natomiast PM2.5 oszacowano na 9.1 µg/m³. Pomimo sąsiedztwa ruchliwej ulicy, powietrze jest bardzo czyste.

(pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 9.4 µg/m³, natomiast PM2.5 oszacowano na 9.1 µg/m³. Pomimo sąsiedztwa ruchliwej ulicy, powietrze jest bardzo czyste. Białystok, ul. Upalna (pomiar z godz. 08:00): PM10 wynosi 8.3 µg/m³, a PM2.5 to 6.7 µg/m³. Wartości pozostają na w pełni bezpiecznym poziomie.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to groźna, toksyczna mgła, która powstaje z połączenia zanieczyszczeń atmosferycznych z wilgotnym powietrzem. W okresie jesienno-zimowym jego głównym źródłem jest dym z domowych pieców, kominów oraz spaliny wydobywające się z rur wydechowych aut. Drobne, niewidoczne dla oka cząsteczki brudu unoszące się w powietrzu mogą wnikać do płuc i krwiobiegu, wywołując podrażnienia dróg oddechowych. Warto wyrobić w sobie codzienny nawyk: zawsze sprawdzaj aktualny indeks jakości powietrza przed wyjściem na trening lub dłuższy spacer.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie