Liczę, że zespół będzie cały czas głodny. Siemieniec po demolce w Częstochowie

Strzelanie rozpoczął Raków, po tym jak w 23 min. trafił Mahir Emreli. W 31 min Jagiellonia miała rzut karny i do remisu doprowadził Jesus Imaz. Przed przerwą prowadzenie 2:1 Dumie Podlasia dał Nik Prelec

Na początku drugiej połowy Raków doprowadził do remisu po samobójczym golu Guilherme Montoii.

Zabójczy kwadrans

Żółto- Czerwoni rozstrzelali się od 76. minuty. Ponownie był karny, a jedenastkę wykorzystał Montoia, po chwili na 4:2 trafił Ousmane Sow. Raków dobiła Youssuf Sylla, który wszedł z ławki rezerwowych i huknął z kilkunastu metrów.

Bardzo ważna jest szerokość składu, żeby zawodnicy wchodzący na boisko podnosili jakość. Dla mnie jest wyzwanie, jeżeli chodzi o zarządzanie szerszą kadrą, a taką musimy zbudować w kontekście rywalizacji w Europie. Liczę na to, że zespół będzie cały czas głodny, aktywny, a w każdym meczu będzie pokazywał dużą intensywność i wolę walki o zwycięstwo - powiedział po meczu Adrian Siemieniec

Jagiellonę w czwartek czeka zaległe, wyjazdowe, prestiżowe starcie z Lechem Poznań