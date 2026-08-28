Ekipy z Francji, Anglii czy Grecji. Jagiellonia poznała rywali w Lidze Europy

Rywali w Lidze Europy rozlosowano w Monako. Fani Jagiellonii liczyli na włoskie ekipy, niestety los nie skojarzył z takimi marakami jak AC Milan czy Juventus. Ale tak szykują się ekscytujące mecze. Do Białegostoku przyjedzie chociażby anielski gigant Crystal Palace czy francuski Olympique Lyon. Dumę Podlasia czekają też fajne mecze wyjazdowe.

Rywale Jagi

Olympique Lyon (dom)

Olympiakos Pireus (wyjazd)

Anderlecht Bruksela (dom)

Victoria Pilzno (wyjazd)

Crystal Palace (dom)

Sunderland (wyjazd)

Ararat (dom)

Lewski Sofia ( wyjazd)

Wkrótce poznamy dokładny terminarz jesiennych meczów.