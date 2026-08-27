Historyczny sukces. Jagiellonia Białystok melduje się w Lidze Europy

Paweł Jakubowski
2026-08-27 19:34

Jagiellonia Białystok pokonała na wyjeździe Iberię Tbilisi 2:1 ( w pierwszym meczu 4:0) i zagra jesienią w Lidze Europy. Absolutnie historyczny sukces ekipy Adriana Siemieńca.

Cieszący się piłkarze Jagiellonii Białystok po golu. O sukcesie w Lidze Europy przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Mariusz Piotrowski/ Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

Rywale mieli trudnie zadanie, bo do odrobienia aż czterobramkową stratę. Duma Podlasia grała jednak rozsądnie i szukała okazji na zdobycie bramki.  

W 30 min w polu karnym gości falowany był Kajetan Szmyt, a rzut karny bezbłędnie wykonał Jesus Imaz.

5 min później był już remis. Za pola karnego strzelił Natchkebia, a Abramowicz nawet nie zareagował. 

Druga połowa

Iberia próbowała odwrócić niekorzystny wynik, ale biła głową w mur. Jagiellonia nie forsowała tempa, a w 70 min. dołożyła drugiego gola. 

Premierowe trafienie w żółto-czerwonych barwach zdobył Anders Klynge. Norweg otrzymał dobre podanie od Imaza i sytuacji sam na sam okazał się lepszy od gruziński bramkarza. 

Duma Podlasia kontrolowała spotkanie i pewnie awansowała do fazy ligowej Ligi Europy. Wielki moment w dziejach klubu!

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