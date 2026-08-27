Historyczny sukces. Jagiellonia Białystok melduje się w Lidze Europy

Rywale mieli trudnie zadanie, bo do odrobienia aż czterobramkową stratę. Duma Podlasia grała jednak rozsądnie i szukała okazji na zdobycie bramki.

W 30 min w polu karnym gości falowany był Kajetan Szmyt, a rzut karny bezbłędnie wykonał Jesus Imaz.

5 min później był już remis. Za pola karnego strzelił Natchkebia, a Abramowicz nawet nie zareagował.

JESUS IMAZ OTWIERA WYNIK W TBILISI 😎🔥📺Polsat Sport 1, PS Premium 1, Polsat📲Polsat Box Go pic.twitter.com/xHoa6kipvC— Polsat Sport (@polsatsport) August 27, 2026

1️⃣:1️⃣ W MECZU JAGIELLONII Z TBILISI! ⚽Gospodarze szybko wyrównali wynik spotkania 😬📺Polsat Sport 1, PS Premium 1, Polsat📲Polsat Box Go pic.twitter.com/a3FvYBQvLA— Polsat Sport (@polsatsport) August 27, 2026

Druga połowa

Iberia próbowała odwrócić niekorzystny wynik, ale biła głową w mur. Jagiellonia nie forsowała tempa, a w 70 min. dołożyła drugiego gola.

Premierowe trafienie w żółto-czerwonych barwach zdobył Anders Klynge. Norweg otrzymał dobre podanie od Imaza i sytuacji sam na sam okazał się lepszy od gruziński bramkarza.

Duma Podlasia kontrolowała spotkanie i pewnie awansowała do fazy ligowej Ligi Europy. Wielki moment w dziejach klubu!