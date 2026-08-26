Przypieczętować awans. Rewanżowe starcie Jagiellonii z Iberią

Jagiellonia Białystok jest już o krok od fazy ligowej Ligi Europy. Po wygranej 4:0 u siebie zostało dopełnić formalności. Żółto-Czerwoni jadą do Gruzji po awans, ale rywale łatwo skóry nie oddadzą.

Pełne skupienie

Piłkarze Dumy Podlasia wiedzą, że mimo wysokiej wygranej w pierwszym spotkaniu, trzeba utrzymać maksimum koncentrancji.

- Jesteśmy w pełni skupieni na tym meczu. Wygrana w pierwszym spotkaniu niczego nam nie gwarantuje. To jest druga część dwumeczu, a jedna wygrana nie wystarczy do awansu, więc jutro musimy wygrać - mówi Anders Klynge.

W pierwszym spotkaniu z Iberią gole dla Jagiellonii strzelali Jesus Imaz, Jeremy Agbonifo i Sergio Lozano. Padła też bramka samobójcza.

Losowanie

Jeśli w czwartek wszystko pójdzie po myśli Żółto-Czerwonych, w piątek poznamy rywali w fazie ligowej Ligi Europy. Jaga może trafić na takie zepsoły jak Juventus F.C., A.C. Milan czy Crystal Palace.

Rewanżowy mecz Jagiellonii Białystok z Iberią 1999 w czwartek (27.08) o godz 18:00 w Tbilisi.