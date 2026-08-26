Wspólne kiszenie ogórków i konkurs na najlepsze letnie przetwory. Przed nami Imieniny lata z Tradycją

Posłuchaj rozmowy z Dominiką Czarnecką i Katarzyną Jankowską

Wszystko zaczęło się od ogórków

Pomysł na wydarzenie narodził się przy okazji rozmowy o tradycyjnych przetworach. Katarzyna Jankowska z Epoki Zmiany zwraca uwagę, że dla jednych kiszenie ogórków jest czymś oczywistym, wyniesionym z rodzinnego domu, podczas gdy inni nigdy nie mieli okazji nauczyć się tej sztuki.

Stąd pomysł na piknik, podczas którego mieszkańcy Białegostoku będą mogli wspólnie przygotować ogórki według tradycyjnej receptury. W przedsięwzięciu pomogą m.in. członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Krypna oraz doświadczone gospodynie.

Do wspólnego kiszenia wystarczy przynieść pusty słoik. Pozostałe składniki będą dostępne na miejscu.

Przetwory, muzyka i lokalne talenty

Organizatorzy zapraszają także lokalnych przedsiębiorców, artystów i rzemieślników, którzy chcieliby zaprezentować swoje pasje lub umiejętności. Formuła wydarzenia jest otwarta – uczestnicy sami będą ją współtworzyć.

Nie zabraknie również konkursu na najlepsze domowe przetwory. Zaplanowano dwie kategorie: przetwory warzywne oraz owocowe. Organizatorzy liczą zarówno na kreatywność, jak i na tradycyjne receptury.

Sąsiedzka atmosfera

„Imieniny lata z tradycją” mają być przede wszystkim okazją do spotkania i budowania relacji. Warto zabrać ze sobą koc, kosz piknikowy i coś dobrego do podzielenia się z innymi.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę od 11:00 do 15:00 w ogrodzie Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Imprezę organizuje Fundacja Rodziny Czarneckich i Epoka Zmian.