Wspólne kiszenie ogórków i konkurs na najlepsze letnie przetwory. Przed nami Imieniny lata z Tradycją

Wszystko zaczęło się od ogórków
Pomysł na wydarzenie narodził się przy okazji rozmowy o tradycyjnych przetworach. Katarzyna Jankowska z Epoki Zmiany zwraca uwagę, że dla jednych kiszenie ogórków jest czymś oczywistym, wyniesionym z rodzinnego domu, podczas gdy inni nigdy nie mieli okazji nauczyć się tej sztuki.
Stąd pomysł na piknik, podczas którego mieszkańcy Białegostoku będą mogli wspólnie przygotować ogórki według tradycyjnej receptury. W przedsięwzięciu pomogą m.in. członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Krypna oraz doświadczone gospodynie.
Do wspólnego kiszenia wystarczy przynieść pusty słoik. Pozostałe składniki będą dostępne na miejscu.
Przetwory, muzyka i lokalne talenty
Organizatorzy zapraszają także lokalnych przedsiębiorców, artystów i rzemieślników, którzy chcieliby zaprezentować swoje pasje lub umiejętności. Formuła wydarzenia jest otwarta – uczestnicy sami będą ją współtworzyć.
Nie zabraknie również konkursu na najlepsze domowe przetwory. Zaplanowano dwie kategorie: przetwory warzywne oraz owocowe. Organizatorzy liczą zarówno na kreatywność, jak i na tradycyjne receptury.
Sąsiedzka atmosfera
„Imieniny lata z tradycją” mają być przede wszystkim okazją do spotkania i budowania relacji. Warto zabrać ze sobą koc, kosz piknikowy i coś dobrego do podzielenia się z innymi.
Wydarzenie odbędzie się w niedzielę od 11:00 do 15:00 w ogrodzie Opery i Filharmonii Podlaskiej.
Imprezę organizuje Fundacja Rodziny Czarneckich i Epoka Zmian.