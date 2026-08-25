To będzie smaczna sobota w Białymstoku. Przed nami Podlaskie Śniadanie Mistrzów

Julia Łata
2026-08-25 13:08

Ostatnia sobota wakacji zapowiada się smakowicie! W Ogrodzie Branickich już po raz kolejny odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów, tym razem pod hasłem "Azjatycki Street Food". Na imprezie zaprezentuje się ponad 30 restauracji. Będzie też masa innych atrakcji.

Smażone sajgonki z sosem i surówką. O Podlaskim Śniadaniu Mistrzów w Białymstoku przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Jakub Tomasz Gwiazdowski/ Materiały prasowe

W sobotę w Białymstoku będą rządzić azjatyckie smaki. W Ogrodzie Branickich odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów. Tym razem pod hasłem "Azjatycki Street Food". To okazja by spróbować pyszności od najlepszych białostockich restauracji, wypić aromatyczną kawę, orzeźwiającą lemoniadę, a przede wszystkim świetnie spędzić czas. Będzie ponad 30 wystawców.

– Podlaskie Śniadanie Mistrzów na stałe wpisało się w kalendarz wakacyjnych wydarzeń w Białymstoku. To świetna okazja, żeby spotkać się w pięknej scenerii Ogrodu Branickich i spróbować nowych smaków - mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

W programie oprócz pysznego jedzenia znalazły się też inne atrakcje:

  • animacje dla najmłodszych,
  • eksperymenty z Epi-Centrum Nauki,
  • zabawy sprotowe,
  • biblioteka Książnicy Podlaskiej pod chmurką,
  • warsztaty,
  • spotkania z końmi i kucykami,
  • strefa chilloutu,
  • punkt edukacyjny w ramach Krajowego Treningu Reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Podlaskie Śniadanie Mistrzów już w niedzielę od 10:00 do 16:00 w Ogrodzie Branickich. 

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