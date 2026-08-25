To będzie smaczna sobota w Białymstoku. Przed nami Podlaskie Śniadanie Mistrzów

W sobotę w Białymstoku będą rządzić azjatyckie smaki. W Ogrodzie Branickich odbędzie się Podlaskie Śniadanie Mistrzów. Tym razem pod hasłem "Azjatycki Street Food". To okazja by spróbować pyszności od najlepszych białostockich restauracji, wypić aromatyczną kawę, orzeźwiającą lemoniadę, a przede wszystkim świetnie spędzić czas. Będzie ponad 30 wystawców.

– Podlaskie Śniadanie Mistrzów na stałe wpisało się w kalendarz wakacyjnych wydarzeń w Białymstoku. To świetna okazja, żeby spotkać się w pięknej scenerii Ogrodu Branickich i spróbować nowych smaków - mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

W programie oprócz pysznego jedzenia znalazły się też inne atrakcje:

animacje dla najmłodszych,

eksperymenty z Epi-Centrum Nauki,

zabawy sprotowe,

biblioteka Książnicy Podlaskiej pod chmurką,

warsztaty,

spotkania z końmi i kucykami,

strefa chilloutu,

punkt edukacyjny w ramach Krajowego Treningu Reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Podlaskie Śniadanie Mistrzów już w niedzielę od 10:00 do 16:00 w Ogrodzie Branickich.