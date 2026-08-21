Burger King otwiera pierwszą restaurację w Białymstoku. Start już 27 sierpnia!

Burger King otwiera swoją pierwszą restaurację w Białymstoku. Nowy lokal powstał w Alfa Centrum, jednym z popularnych centrów handlowych w mieście. Goście będą mogli zamawiać swoje ulubione produkty zarówno na miejscu, jak i na wynos.

Otwarcie restauracji to kolejny etap rozwoju marki w Polsce oraz odpowiedź na rosnące zainteresowanie ofertą burgerów grillowanych na prawdziwym ogniu.

– Otwarcie Burger King w Białymstoku to dla nas szczególny moment. To długo wyczekiwany lokal i bardzo się cieszymy, że już w sierpniu możemy zaprosić mieszkańców do naszej pierwszej restauracji w mieście. Liczymy, że od pierwszego dnia nie zabraknie tu dobrej energii, fanów Whoppera i powodów, żeby do nas wracać – mówi Magdalena Michalak, Brand Manager Burger King.

Autor: Burger King/ Materiały prasowe

Darmowe Whoppery i vouchery dla pierwszych gości

Z okazji otwarcia pierwszej restauracji Burger King w Białymstoku marka przygotowała specjalne atrakcje dla osób, które pojawią się w lokalu jako pierwsze.

Pierwszych 100 klientów otrzyma darmowego Whoppera – kultowego burgera marki grillowanego na prawdziwym ogniu. Dodatkowo pierwsze trzy osoby otrzymają vouchery uprawniające do jedzenia kultowych burgerów za darmo przez cały pierwszy rok działalności restauracji.

To nie koniec atrakcji. Osoby, które w dniu otwarcia zamówią swój ulubiony zestaw powiększony, otrzymają w prezencie torbę lub skarpetki Burger King. Gadżety będą dostępne do wyczerpania zapasów.

Autor: Burger King/ Materiały prasowe

– Restauracja Burger King to kolejne wielkie otwarcie w Alfa Centrum w ostatnich tygodniach. Cieszę się, że znane i lubiane marki wybierają nasze centrum, które jest dziś nie tylko popularnym miejscem zakupów, ale również spędzania czasu, spotkań czy korzystania z ciekawej rozrywki. Część restauracyjna jest bardzo ważną częścią oferty Alfa Centrum i cieszy się dużą popularnością wśród odwiedzających – mówi Michał Tur, Asset Manager NEPI Rockcastle.

Burger King rozwija sieć w Polsce

Burger King działa na polskim rynku nieprzerwanie od 2007 roku i sukcesywnie rozwija swoją sieć. W 2022 roku master franczyzobiorcą Burger King została firma Rex Concepts, która odpowiada za markę w Polsce, Czechach oraz Rumunii.

Rex Concepts koncentruje się na inwestycjach w nowoczesne technologie, rozbudowie sieci lokali oraz podnoszeniu standardów obsługi. Działania te pozwalają marce Burger King® odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów i wzmacniać swoją pozycję na lokalnym rynku.

O Burger King

Każdego dnia ponad 11 milionów gości odwiedza restauracje BURGER KING na całym świecie. Marka znana jest z przyrządzania wysokiej jakości, dobrego w smaku i przystępnego cenowo jedzenia.

BURGER KING został założony w 1954 roku i jest obecnie drugą co do wielkości siecią restauracji szybkiej obsługi na świecie. Oryginalna kanapka WHOPPER pozostaje symbolem przywiązania marki do jakości składników, oryginalnej receptury i przyjaznej, rodzinnej atmosfery, które definiują ją od ponad 70 lat.