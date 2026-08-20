4-latek potrącony przez ojca opuszcza szpital. Lekarze przekazali informacje

Po wypadku chłopiec został zabrany śmigłowcem ratunkowym do szpitala w Białymstoku. Nie musiał przechodzić operacji, a jego stan systematycznie się poprawiał. – Dziecko trafiło do nas w stanie ogólnym, stabilnym, nie wymagało zabiegów chirurgicznych i jego stan ulega stopniowej poprawie. Także dobre rokowania co do zdrowia i wypis do domu – informuje Ewa Matuszczak z oddziału chirurgicznego białostockiego szpitala.

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Sprawą zajmuje się Prokuratura w Bielsku Podlaskim. Śledczy postawili 47-letniemu ojcu chłopca zarzut narażenia dziecka na utratę życia.

Mężczyzna był już wcześniej skazany w związku z inną tragedią, do której doszło w podobnych okolicznościach. W 2023 roku na tej samej posesji samochód prowadzony przez niego potrącił jego drugie dziecko. Dziesięciomiesięczne niemowlę zmarło. Mieszkańcy Bociek ostatnie zdarzenie określają jako nieszczęśliwy wypadek.

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