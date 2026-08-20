Połączyła ich śmierć dzieci. Ich maluszki leżą obok siebie. Teraz przeżyli kolejny dramat

Nad rodziną z podlaskich Bociek ciąży potworne fatum. W niedzielę 16 sierpnia 2026 roku 47-latek przeżył powrót największego koszmaru. Wykonując obowiązki gospodarcze, wsiadł za kierownicę masywnego auta terenowego z doczepioną przyczepą. Kiedy rozpoczął manewr cofania, usłyszał przeraźliwy wrzask. Okazało się, że pod kołami maszyny znalazł się jego czteroletni potomek.

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Trzy lata wcześniej ten sam mężczyzna doprowadził do śmiertelnego potrącenia swojego dziesięciomiesięcznego synka. Niezwłocznie wezwano na miejsce załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowane dziecko błyskawicznie przetransportowano śmigłowcem do placówki medycznej w Białymstoku.

Lekarze po przeprowadzeniu szczegółowej diagnostyki ustalili, że maluch nie doznał krytycznych obrażeń, a jego sytuacja zdrowotna uległa ustabilizowaniu. Śledczy postawili 47-latkowi zarzuty narażenia syna na niebezpieczeństwo utraty życia, a on sam przyznał się do winy. Dla lokalnej społeczności oraz bliskich ta sytuacja to bolesne przypomnienie dawnych dramatów.

Chłopiec przyjechał do nas w stanie stabilnym dobrym i nie było konieczności przeprowadzania operacji. W środę, 19 sierpnia został wypisany do domu - przekazała nam prof. dr hab. Ewa Matuszczak z białostockiej placówki.

Jak informuje dziennik „Super Express", 26 sierpnia 2023 roku na tym samym terenie doszło do identycznego w skutkach zdarzenia. Wówczas kierujący tym samym pojazdem najechał na dziesięciomiesięczne niemowlę, które niepostrzeżenie wyszło z domu. Sąd wymierzył mu karę w wysokości dwóch tysięcy złotych grzywny, argumentując, że dożywotnie brzemię winy jest dla niego wystarczająco dotkliwą konsekwencją.

W tle tego zdarzenia pojawia się jeszcze jeden wstrząsający wątek. Zrozpaczony ojciec po stracie niemowlęcia nawiązał bliską relację z kobietą, która w pełni rozumiała jego niewyobrażalne cierpienie oraz dojmujące poczucie odpowiedzialności. Okazało się, że partnerka w przeszłości doświadczyła identycznego piekła.

W lutym 2023 roku nowa partnerka mężczyzny doprowadziła do fatalnego w skutkach zdarzenia. Usiadła za kierownicą w stanie nietrzeźwości i spowodowała katastrofę drogową, w wyniku której tragiczną śmierć poniósł jej malutki syn o imieniu Krystian.

Wymiar sprawiedliwości prawomocnie skazał matkę na bezwzględne pozbawienie wolności za spowodowanie tej tragedii. Dwoje poturbowanych przez życie ludzi naznaczonych winą za nieumyślną śmierć własnych dzieci postanowiło poszukać u siebie wsparcia i wspólnie przepracować traumatyczne błędy przeszłości.

Nad tą rodziną wisi chyba jakaś klątwa. Ogromna tragedia, którą trudno opisać słowami. Sama kiedyś prowadziłam gospodarstwo i wiem, jak łatwo może dojść do dramatu. Bardzo przykra sprawa - powiedziała naszemu dziennikarzowi sąsiadka rodziny.

Niewyobrażalna rozpacz stała się fundamentem ich związku. Zmarły Krystian oraz dziesięciomiesięczny synek 47-latka spoczywają obecnie obok siebie na tym samym cmentarzu. Rodzice robili wszystko, by zostawić za sobą przeszłość i odbudować życie, jednak kolejny wypadek na podwórku brutalnie przerwał ten proces. Szczęśliwie tym razem czteroletni chłopiec ocalał.

Otoczenie zadaje sobie dzisiaj dramatyczne pytanie, czy limit potwornych nieszczęść u tej pary został już ostatecznie wyczerpany.