Wszczynał awantury, bił i groził śmiercią. 38-latek znęcał się nad 86-letnią babcią

Policja otrzymała zgłoszenie od mieszkanki miasta, z którego wynikało, że pijany mężczyzna awanturuje się w mieszkaniu 86-letniej sąsiadki. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna kopał w drzwi mieszkania, wykrzykiwał pod adresem babci obraźliwe słowa i groźby. W pewnym momencie wyszedł przed blok i rzucił koszem na śmieci w okno wybijając szybę. Przerażona seniorka poprosiła o pomoc sąsiadkę. Mężczyzna wykorzystał moment, kiedy kobieta wchodziła do mieszkania seniorki i dostał się do środka. Popchnął 86-latkę na ścianę, następnie wbiegł do kuchni szukając noża. Kiedy usłyszał, że kobiety dzwonią na numer alarmowy, uciekł. Policjanci sprawdzili pobliski teren i zatrzymali 38-latka. Mundurowi ustalili, że mężczyzna w ciągu ostatnich dwóch miesięcy codziennie przychodził do seniorki i żądał pieniędzy. Zachowywał się agresywnie wobec kobiety, krzyczał na nią, wyzywał i groził, że zabije ją nożem albo spali, popychał ją i uderzał, niszczył przedmioty w jej mieszkanku. 38-latek usłyszał zarzut znęcania się na babcią oraz zakaz zbliżania się do niej. Za znęcanie się grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.