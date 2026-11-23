Niskie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Dotyczy to przede wszystkim osób w kryzysie bezdomności. Dlatego Straż Miejska w Białymstoku już po raz kolejny prowadzi patrole w ramach akcji "Zimowy Ratownik".

- Podczas codziennych patroli monitorujemy miejsca przebywania osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. Szczególną uwagę zwracamy na piwnice, klatki schodowe, wiaty śmietnikowe, przystanki autobusowe i pustostany - mówi Marta Rybnik ze Straży Miejskiej w Białymstoku.

Strażnicy przekazują osobom potrzebującym informacje o możliwościach skorzystania z pomocy. To przede wszystkim dostęp do noclegowni, ciepłych posiłków oraz wsparcia odpowiednich służb i specjalistów.

Działania prowadzone w ramach „Zimowego Ratownika” mają zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom, do których może prowadzić długotrwałe przebywanie na mrozie.

Straż Miejska w Białymstoku apeluje, by nie ignorować osób, które mogą znajdować się w niebezpieczeństwie. Każdy taki przypadek, podobnie jak informację o miejscu pobytu osób bezdomnych, można zgłosić pod numerem 986.