Według ustaleń prokuratury mieszkanka gminy Kadzidło w powiecie ostrołęckim przez blisko pięć miesięcy izolowała swojego niepełnosprawnego syna od reszty rodziny, przetrzymując go w brudnych i zaciemnionych pokojach wynajmowanego lokalu. Kiedy sprawa wyszła na jaw w 2024 roku, 13-letni wówczas chłopiec trafił do szpitala. Dziecko znajdowało się w stanie skrajnego odwodnienia oraz niedożywienia, a jego waga spadła do zaledwie 9,8 kg. Biegli ocenili, że nastolatek balansował na granicy życia i śmierci.

W pierwszej instancji sąd uznał, że matka dopuściła się usiłowania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowała u syna ciężki uszczerbek na zdrowiu. Kobieta usłyszała wówczas nieprawomocny wyrok 25 lat pozbawienia wolności, od którego odwołał się jej obrońca.

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Sprawą w drugiej instancji zajął się Sąd Apelacyjny w Białymstoku, który w poniedziałek ogłosił swoją decyzję i złagodził wymiar kary do 18 lat więzienia.