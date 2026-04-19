Zostawiała syna bez jedzenia i leków. 13-letni Kacperek ważył niecałe 10 kilogramów

Jacek Chlewicki
PAP
2026-04-19 12:26

Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna apelację obrońcy kobiety skazanej w pierwszej instancji na 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa niepełnosprawnego syna ze szczególnym okrucieństwem. Obrona kwestionuje tę kwalifikację, wskazując na nieudzielenie pomocy.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Z ustaleń śledztwa wynika, że kobieta przez około pięć miesięcy izolowała swojego syna w mieszkaniu w gminie Kadzidło. Chłopiec, całkowicie niesamodzielny z powodu licznych niepełnosprawności, miał przebywać w zaciemnionych i zaniedbanych pomieszczeniach, bez kontaktu z bliskimi. W tym czasie matka miała wielokrotnie zostawiać go samego nawet na kilka dni, bez jedzenia, wody, leków oraz podstawowej opieki i rehabilitacji.

Według śledczych kobieta pojawiała się w mieszkaniu nieregularnie, koncentrując się na życiu prywatnym i wyjazdach. Rodzinie i znajomym mówiła, że dziecko przebywa w ośrodku zapewniającym specjalistyczną opiekę. Zaniepokojony dziadek powiadomił służby, co doprowadziło do interwencji.

Latem 2024 roku 13-latek trafił do szpitala w stanie krytycznym. Był skrajnie niedożywiony i odwodniony, ważył zaledwie 9,8 kg. Biegli ocenili, że znajdował się na granicy życia i śmierci, a dalsze pozostawanie w takich warunkach mogło doprowadzić do jego zgonu w każdej chwili.

Kobieta nie przyznała się do zarzutów i odmówiła składania wyjaśnień. Biegli psychiatrzy uznali ją za w pełni poczytalną. Sąd pierwszej instancji przyjął, że działała z zamiarem bezpośrednim i ze szczególnym okrucieństwem, przypisując jej usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu syna.

