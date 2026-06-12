W Białymstoku powstał park kieszonkowy. To już piąte takie miejsce

- Nowy park kieszonkowy pozwala mieszkańcom odpocząć w otoczeniu zieleni, a jednocześnie zachowuje naturalny, leśny charakter tego miejsca – podkreśla prezydent Tadeusz Truskolaski.

Park zajmuje powierzchnię 0,34 ha i jest położymy wśród drzew, dlatego określa się o mianem parku leśnego.

Co powstało:

Ścieżki spacerowe

9 ławek parkowych

6 leżaków obrotowych

2 ławko-huśtawki

3 hamaki

6 koszy na odpady,

tablica edukacyjna

2 zestawy piknikowe

schody terenowe

Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 642 tys. zł.

Parki kieszonkowe w Białymstoku znajdują się: przy ul. Parkowej, Andersa, Transportowej oraz na osiedlu TBS w ramach Parku Lawendowego.