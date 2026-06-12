W Białymstoku powstał park kieszonkowy. To już piąte takie miejsce

- Nowy park kieszonkowy pozwala mieszkańcom odpocząć w otoczeniu zieleni, a jednocześnie zachowuje naturalny, leśny charakter tego miejsca – podkreśla prezydent Tadeusz Truskolaski.
Park zajmuje powierzchnię 0,34 ha i jest położymy wśród drzew, dlatego określa się o mianem parku leśnego.
Co powstało:
- Ścieżki spacerowe
- 9 ławek parkowych
- 6 leżaków obrotowych
- 2 ławko-huśtawki
- 3 hamaki
- 6 koszy na odpady,
- tablica edukacyjna
- 2 zestawy piknikowe
- schody terenowe
Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 642 tys. zł.
Parki kieszonkowe w Białymstoku znajdują się: przy ul. Parkowej, Andersa, Transportowej oraz na osiedlu TBS w ramach Parku Lawendowego.