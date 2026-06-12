W Białymstoku powstał park kieszonkowy. To już piąte takie miejsce

Paweł Jakubowski
2026-06-12 10:55

Park kieszonkowy powstał przy ul. Niskiej na osiedlu Leśna Dolina. To piąty tego typu obiekt w mieście, który łączy funkcje rekreacyjne, edukacyjne i przyrodnicze.

Park kieszonkowy
Autor: Dawid romadzki/ Urząd Miejski Białystok/ Youtube

   - Nowy park kieszonkowy pozwala mieszkańcom odpocząć w otoczeniu zieleni, a jednocześnie zachowuje naturalny, leśny charakter tego miejsca – podkreśla prezydent Tadeusz Truskolaski.

Park zajmuje powierzchnię 0,34 ha i jest położymy wśród drzew, dlatego określa się o mianem parku leśnego. 

Co powstało:

  • Ścieżki spacerowe
  • 9 ławek parkowych
  • 6 leżaków obrotowych
  • 2 ławko-huśtawki
  • 3 hamaki
  • 6 koszy na odpady,
  • tablica edukacyjna
  • 2 zestawy piknikowe
  • schody terenowe

Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 642 tys. zł.

Parki kieszonkowe w Białymstoku znajdują się: przy ul. Parkowej, Andersa,  Transportowej oraz na osiedlu TBS w ramach Parku Lawendowego.

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