W nowy rok szkolny z gadżetami od Eski! ESKA Summer City w Centrum Handlowym Biała

Agata Kropiewnicka
2026-08-26 15:18

Macie już wszystkie zeszyty, długopisy, ołówki, nożyczki i inne szkolne przybory? Oby nie, bo już w niedzielę będziemy zaczepiać was podczas szkolnych zakupów w Centrum Handlowym Biała! Ekipa ESKA Summer City wpada tam narobić hałasu i rozdać trochę gadżetów!

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Autor: Agata Kropiewnicka

Rok szkolny tuż-tuż, a wy nie macie jeszcze wszystkich przyborów? To świetnie się składa! Już w niedzielę (30.08)  o godz. 13 wpadajcie do Centrum Handlowego Biała w Białymstoku zrobić potrzebne zakupy i zgarnijcie eskowe gadżety! 

ESKA Summer City wpada do Białej

Nasza ekipa ESKA Summer City będzie czekać na was z konkursami, które pobudzą wasze szare komórki przed początkiem roku szkolnego. Mamy dla was pytania-suchary, przy których będzie kupa śmiechu, zapytamy was też, czy chce wam się wracać na zajęcia i co najbardziej lubicie w swoich szkołach. 

W naszych konkursach możecie wygrać różne gadżety, chcemy też zrobić sobie z wami zdjęcie, które potem znajdziecie w galerii na naszej stronie. 

Gadżety za ściągnięcie apki

Każdy, kto ściągnie apkę Eski dostanie od nas gadżet! No i będziecie mogli słuchać nas gdziekolwiek jesteście. Niezły deal, co nie? 

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