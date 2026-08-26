W nowy rok szkolny z gadżetami od Eski! ESKA Summer City w Centrum Handlowym Biała

Rok szkolny tuż-tuż, a wy nie macie jeszcze wszystkich przyborów? To świetnie się składa! Już w niedzielę (30.08) o godz. 13 wpadajcie do Centrum Handlowego Biała w Białymstoku zrobić potrzebne zakupy i zgarnijcie eskowe gadżety!

ESKA Summer City wpada do Białej

Nasza ekipa ESKA Summer City będzie czekać na was z konkursami, które pobudzą wasze szare komórki przed początkiem roku szkolnego. Mamy dla was pytania-suchary, przy których będzie kupa śmiechu, zapytamy was też, czy chce wam się wracać na zajęcia i co najbardziej lubicie w swoich szkołach.

W naszych konkursach możecie wygrać różne gadżety, chcemy też zrobić sobie z wami zdjęcie, które potem znajdziecie w galerii na naszej stronie.

Gadżety za ściągnięcie apki

Każdy, kto ściągnie apkę Eski dostanie od nas gadżet! No i będziecie mogli słuchać nas gdziekolwiek jesteście. Niezły deal, co nie?