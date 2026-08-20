Wszyscy dali czadu, ale wygrała Jagiellonia. Za nami Wings Jaga Cup 2026 [ZDJĘCIA]

Paweł Jakubowski
Julia Łata
2026-08-20 10:40

To było piłkarskie święto młodych talentów. Podczas Wings Jaga Cup 2026 nie zabrakło sportowych emocji i zaciętych pojedynków. Na turnieju pojawił się też nasz letni patrol Eska Summer City.

10 drużyn z całej Polski zmierzyło się w turnieju Wings Jaga Cup 2026. W zawodach walczyli: Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa, Avia Świdnik, Motor Lublin, Gedania Gdańsk, Ursus Warszawa, Ożarowianka Ożarów Mazowiecki, Ostrowianka Ostrów Mazowiecka, Akademia Młodego Piłkarza Białystok oraz AS Atleta. 

Młodzi zwodnicy grali w dynamicznej formule 5 na 5. Była walka, niezłe tricki i masa emocji. Turniej wygrała Jagiellonia Białystok, która pokonała w wfinałowym meczy Avię Świdnik 8:3

Podczas wydarzenia nie zabrakło też pokazu tanecznego MOCNO DANCE STUDIO.  

Na imprezie pojawił się też nasz letni patrol Eska Summer City. Sprawdzaliśmy umiejętności młodych zawodników i obdarowaliśmy wszystkich wakacyjnymi eskowymi gadżetami. 

Szukajcie siebie na fotkach i wypatrujcie naszego patrolu na kolejnych imprezach w regionie! :) 

Grupa dzieci i dorosłych na Wings Jaga Cup 2026. Na miniaturze zwycięzcy z pucharami, o czym pisze Eska Białystok.
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jagiellonia białystok
ESKA Summer City