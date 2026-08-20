Wszyscy dali czadu, ale wygrała Jagiellonia. Za nami Wings Jaga Cup 2026 [ZDJĘCIA]

10 drużyn z całej Polski zmierzyło się w turnieju Wings Jaga Cup 2026. W zawodach walczyli: Jagiellonia Białystok, Raków Częstochowa, Avia Świdnik, Motor Lublin, Gedania Gdańsk, Ursus Warszawa, Ożarowianka Ożarów Mazowiecki, Ostrowianka Ostrów Mazowiecka, Akademia Młodego Piłkarza Białystok oraz AS Atleta.

Młodzi zwodnicy grali w dynamicznej formule 5 na 5. Była walka, niezłe tricki i masa emocji. Turniej wygrała Jagiellonia Białystok, która pokonała w wfinałowym meczy Avię Świdnik 8:3

Podczas wydarzenia nie zabrakło też pokazu tanecznego MOCNO DANCE STUDIO.

Na imprezie pojawił się też nasz letni patrol Eska Summer City. Sprawdzaliśmy umiejętności młodych zawodników i obdarowaliśmy wszystkich wakacyjnymi eskowymi gadżetami.

Szukajcie siebie na fotkach i wypatrujcie naszego patrolu na kolejnych imprezach w regionie! :)