Najgorsze miasta do życia w Polsce. Wylądowały na samym dnie rankingu

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Nowy ranking już jest

Co jakiś czas, zastanawiamy się, które miasta w Polsce są najlepsze do życia. Choć nie każdy o tym wie, to na to pytanie, co roku odpowiada ranking portalu Business Insider, dzięki któremu dowiadujemy się, gdzie w naszym kraju żyje się najlepiej.

Zaskakujący awans w nowym rankingu. Oto najlepsze miasta do życia w Polsce

Zestawienie miast znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

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Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026 [LISTA]

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Te miasta wypadły najgorzej. Są na dnie listy

Dużym zaskoczeniem było pierwsze miejsce w rankingu, które należy do stolicy województwa zachodniopomorskiego, czyli do Szczecina. Jeszcze rok temu miasto zajęło 8 pozycję, a tym razem wspięło się na samą górę. Więcej o tym tutaj: W tym mieście żyje się najlepiej w Polsce. Wielka detronizacja w rankingu.

Nieco mniejszym zaskoczeniem okazały się ostatnie miejsca zestawienia, bowiem jedno z miast, które się tam znajduje tak naprawdę wróciło po przerwie. Mowa o Białymstoku, który niestety już w 2024 roku zamykał listę ostatnim miejscem. Niechlubne miano najgorszego miasta ma jednak również Gorzów Wielkopolski, który także znalazł się na dole zestawienia.

Białystok i Gorzów Wielkopolskich ze słabym wynikiem

Na drugim końcu zestawienia znalazły się Białystok i Gorzów Wielkopolski. Szczególnie mocno pogorszyła się sytuacja w stolicy Podlasia - w poprzedniej edycji Białystok zajmował 4. miejsce pod względem dostępności lekarzy, natomiast obecnie spadł aż na 14. pozycję.

Jeszcze gorzej wypada Gorzów Wielkopolski, który ma najdłuższe kolejki do lekarzy spośród wszystkich 16 analizowanych miast. Według Business Insidera jednym z powodów jest niewielka liczba placówek medycznych.

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