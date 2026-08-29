Ale duet. Miał 4 promile i uczył pijanego kolegę jazdy samochodem

Paweł Jakubowski
2026-08-29 14:42

Pijany duet wpadł w ręce policji po reakcji kobiety, która zauważyła stojące w poprzek drogi auto. Obaj nie mieli prawa jazdy, a w trakcie przejażdżki zamienili się miejscami.

Radiowóz policyjny na piaszczystej drodze obok pola kukurydzy. O pijanych kierowcach przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Podlaska Policja/ Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w gminy Czyże w powiecie hajnowskim. Kobieta jadącą tą trasą zauważyła Opla stojącego w poprzek drogi.

- Zapytała osoby znajdujące się w środku czy nie potrzebują pomocy. Zachowanie mężczyzn wskazywało na to, że są pod wpływem alkoholu. Kiedy zgłaszała ten fakt policji, zauważyła jak pasażer zamienił się miejscami z kierowcą - informuje biuro prasowe Podlaskiej Policji

Szkolił kumpla

Policjanci szybko zatrzymali pojazd. 40-letni kierowca miał blisko 1,5 promila alkoholu i zatrzymane prawo jazdy.  

Badanie alkomatem 41-letniego pasażera, który wcześniej prowadził pojazd, wykazało blisko 4 promile. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania.

40-latek przyznał policjantom, że pozwolił koledze kierować autem. Miał on w ten sposób podszkolić swoje umiejętności.

Za kierowanie po pijaku Kodeks Karny przewiduje do 3 lat pozbawienia wolności. 

Przeczytaj także:

kierowcy
pijani kierowcy