Balon z tajemniczym pakunkiem spadł pod Augustowem. Policja obserwowała okolicę

Po otrzymaniu informacji o balonie policjanci pojechali na miejsce jego lądowania. W podczepionym pakunku znaleźli łącznie 7500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kryminalni zabezpieczyli kontrabandę, a następnie rozpoczęli obserwację okolicy.

Po pewnym czasie w pobliżu pojawił się samochód, którym podróżowali dwaj mężczyźni w wieku 29 i 37 lat. Mieszkańcy powiatów suwalskiego i sejneńskiego przekonywali funkcjonariuszy, że szukają odpowiedniego miejsca do wędkowania. Nie mieli jednak ze sobą żadnego sprzętu wędkarskiego.

Lokalizacja w telefonie wskazywała miejsce lądowania balonu

Podejrzenia policjantów wzbudził również telefon komórkowy znajdujący się w samochodzie. Na jego ekranie widoczna była lokalizacja prowadząca w rejon, w którym spadł balon z papierosami.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzuty dotyczące przemytu wyrobów akcyzowych oraz narażenia Skarbu Państwa na straty wynikające z niezapłaconych należności celnych i podatkowych. Ich łączną wartość oszacowano na ponad 250 tys. zł.

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Prokurator Rejonowy w Augustowie zastosował wobec podejrzanych poręczenia majątkowe, policyjny dozór oraz zakaz opuszczania kraju.