Zaginiona nastolatka i tajemnicza wieś. Powstaje film „Rostoły”

Ekipa filmowa rozpoczęła w Białymstoku prace nad adaptacją powieści „Rostoły”. Podstawą scenariusza jest książka stworzona przez Jacka Chlewickiego. Twórcy pojawili się ze sprzętem między innymi w parku Konstytucji 3 Maja oraz w mieszkaniu zlokalizowanym w centrum miasta.

Główną postać w filmie kreuje Rafał Pietrzak. Choć aktor ten na co dzień związany jest zawodowo z Wrocławiem, to jego korzenie sięgają właśnie Białegostoku. Oprócz niego w obsadzie znaleźli się również tacy artyści jak Monika Kwiatkowska, Izabela Zachowicz czy Karol Smaczny.

Film w całości będzie nakręcony na Podlasiu. Za nami pierwsze dwa dni zdjęciowe, które odbyły się w Białymstoku. Uważam, że dni te mogę, w skali sukcesu, ocenić na mocne 90%, bo zawsze pojawiają się jakieś komplikacje, zwłaszcza, że czas jest ograniczony ze względu na liczne obowiązki zawodowe i rodzinne członków ekipy – mówi reżyser filmu, Piotr Łozowik.

Autor: Daniel Kiermut/ Materiały prasowe W Białymstoku ruszyły zdjęcia do filmu „Rostoły”. Fabuła produkcji opiera się na książce pod tym samym tytułem.

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Fabuła ogniskuje się wokół Adama Maguszewskiego, eks-policjanta z Białegostoku, który obecnie prowadzi biuro detektywistyczne. Mężczyzna podejmuje się zlecenia odszukania zaginionej dziewczyny. Trop prowadzi go do tytułowych Rostołów, gdzie zacierają się granice między tym, co prawdziwe, a tym, co urojone. Jak zdradza reżyser Piotr Łozowik, kolejne ujęcia powstaną w połowie września, a filmowymi Rostołami stanie się miejscowość Zubry. Gotowy obraz ma trafić do widzów w ostatnich miesiącach 2026 roku.

Pierwowzór literacki filmu ukazał się na rynku w listopadzie 2025 roku. Powieść zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie na Powieść z Dreszczykiem, którego organizatorem był Empik Selfpublishing.

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