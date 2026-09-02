Ważna decyzja dla mieszkańców i turystów. Co ze strefą buforową przy granicy z Białorusią?

Gdzie dokładnie obowiązuje zakaz przebywania przy granicy?

Ograniczenia dotyczą blisko 80-kilometrowego fragmentu granicy państwowej, znajdującego się w kompetencjach placówek Straży Granicznej w Michałowie, Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze. Na przeważającej długości, liczącej ponad 59 kilometrów, zakaz obejmuje dwustumetrowy pas bezpośrednio przy linii granicznej. W okolicach rezerwatów przyrody i Białowieskiego Parku Narodowego strefa rozszerza się do około dwóch kilometrów na dystansie ponad 15 kilometrów. Z kolei na niespełna 4-kilometrowym odcinku pas ten osiąga szerokość blisko 4 kilometrów.

Restrykcje skonstruowano tak, aby ominąć tereny zamieszkane oraz wyznaczone trasy turystyczne. Intencją twórców przepisów jest minimalizacja utrudnień dla lokalnej społeczności, turystów i przedsiębiorców funkcjonujących w regionie.

Konieczność utrzymania strefy buforowej argumentowana jest utrzymującym się niebezpieczeństwem na polsko-białoruskiej granicy, co wyraźnie zaznaczono w dokumentacji uzasadniającej wprowadzenie nowego rozporządzenia.

Twórcy przepisów powołali się na statystyki, z których wynika, że od początku bieżącego roku do 27 lipca odnotowano zaledwie 287 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W analogicznym okresie ubiegłego roku liczba ta przekroczyła 19 tysięcy, co oznacza spadek o niemal 98 procent. Zaznaczono jednak, że redukcja liczby incydentów migracyjnych nie oznacza końca zagrożenia, a wskazuje jedynie na ewolucję strategii po stronie białoruskiej.

W dokumentach podkreślono wyraźnie, że reżim w Mińsku wciąż wykazuje wrogie nastawienie wobec Unii Europejskiej oraz NATO, aktywnie współpracując z Federacją Rosyjską. Dodatkowym czynnikiem budzącym obawy są powtarzające się wtargnięcia w polską przestrzeń powietrzną dronów oraz balonów meteorologicznych nadlatujących z terytorium Białorusi.

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Resort spraw wewnętrznych i administracji przekonuje, że dotychczasowe przepisy znacząco usprawniły pracę formacji chroniących granicę państwową. Utworzenie obszaru buforowego skutecznie uniemożliwia przebywanie tam osobom do tego nieupoważnionym.

Obostrzenia w dostępie do części województwa podlaskiego sąsiadującej z Białorusią, stanowiącej zewnętrzną granicę strefy Schengen, obowiązują nieprzerwanie od 13 czerwca bieżącego roku.