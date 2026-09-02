Białystok ma nowy żłobek. W nim 144 miejsca

Paweł Jakubowski
2026-09-02 7:11

Placówka powstała przy ul. Absolwentów 6. To dziesiąty miejski żłobek w Białymstoku. Z jeo oferty mogą korzystać dzieci z Białegostoku oraz okolicznych miejscowości.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podczas otwarcia nowego żłobka. O szczegółach przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: UM Białystok/ Materiały prasowe

Nowoczesny obiekt

Żłobek ma 144 miejsca w sześciu oddziałach. W każdym z nich znajdują się przestronne sale z bezpośrednim wyjściem na plac zabaw oraz osobne szatnie. 

Budynek został wykonany w technologii modułowej i jest pozbawiony barier architektonicznych. Wyposażono go w klimatyzację, system multimedialny. Przy żłobku powstał nowoczesny plac zabaw i duży parking.

Obiekt ma panele fotowoltaiczne i magazyny energii. Jest ogrzewany za pomocą pomp ciepła. W podziemnej części znajduje się miejsce ukrycia dla 150 osób.

Budowa żłobka kosztowała około 18 mln zł.

W żłobkach są wolne miejsca

Łącznie miejskie żłobki oferują obecnie 1409 miejsc.

W żłobku przy ul. Absolwentów 6, jak i w niektórych pozostałych miejskich placówkach są jeszcze wolne miejsca - informuje Agnieszka Błachowska z białostockiego magistratu. 

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