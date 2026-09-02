Po 33 latach wróciły pociągi. Teraz powstanie nowoczesny dworzec

Nowy dworzec kolejowy w Łomży. Jest wykonawca

PKP podpisały umowę z firmą Wimaks Toczyłowski z Józefowa, która zaprojektuje i wybuduje nowy dworzec w Łomży. Kontrakt jest wart ponad 9,6 mln zł brutto. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 2028 rok, jednak dokładny termin otwarcia obiektu będzie zależał m.in. od przebiegu prac i odbiorów technicznych.

Nowy obiekt powstanie w miejscu, w którym obecnie brakuje budynku przeznaczonego do obsługi podróżnych. Będzie uzupełnieniem przeprowadzonej wcześniej modernizacji linii kolejowej oraz stacji w Łomży, gdzie wybudowano m.in. nowe perony.

Poczekalnia, parking i monitoring

W budynku znajdzie się ogrzewana i klimatyzowana poczekalnia, ogólnodostępne toalety oraz miejsce na automaty vendingowe. Podróżni będą mogli korzystać także z zadaszonej poczekalni zewnętrznej.

Na dworcu pojawią się elektroniczne tablice połączone z systemami PKP Polskich Linii Kolejowych. Będą one przekazywać aktualne informacje o odjazdach, przyjazdach i ewentualnych zmianach w kursowaniu pociągów.

Przed budynkiem zaplanowano około 25 miejsc parkingowych. Wśród nich znajdą się stanowiska Kiss & Ride, miejsca dla osób z niepełnosprawnościami oraz podróżujących z dziećmi. Powstaną również stojaki na rowery i stacja naprawy jednośladów. Budynek wraz z otoczeniem zostanie objęty rozbudowanym monitoringiem z funkcją śledzenia. – Co ważne, w Łomży planujemy nie tylko nowy budynek dworca, ale także rewitalizację terenu wokół niego. Powstaną na nim miejsca parkingowe, elementy małej architektury, takie jak wiaty, ławki, kosze oraz nowe nasadzenia zieleni – przekazał Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A. ds. rozwoju i inwestycji.

Kolej wróciła do Łomży po ponad 30 latach

Powrót pociągów pasażerskich do Łomży oficjalnie zainaugurowano 13 czerwca. Dzień później do miasta zaczęły docierać składy PKP Intercity oraz POLREGIO. Obecnie z Łomży można bezpośrednio dojechać m.in. do Białegostoku, Ostrołęki i Olsztyna. Dawny dworzec kolejowy w Łomży, wybudowany w latach 20. XX wieku, został zniszczony podczas II wojny światowej. W kolejnych dekadach pasażerów obsługiwano w obiektach prowizorycznych.

Według zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury w 2027 roku, po zakończeniu modernizacji trasy Tłuszcz–Ostrołęka, uruchomione ma zostać także bezpośrednie połączenie z Warszawą. Trasę mają obsługiwać wyprodukowane w Polsce pociągi hybrydowe.

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