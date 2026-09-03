Transfer za pięć dwunasta. To już trzeci raz w Jagiellonii Białystok

Wdowik został wypożyczony na cały obecny sezon 2026/2027.
Come back nr 3
Będzie to już trzeci pobyt w Jagiellonii. Wdowik występował w Białymstoku do końca sezonu 2023/2024 i zdobył z klubem mistrzostwo Polski. Potem odszedł do Bragi i rok później ponownie trafił do Jagiellonii. Po sezonie 2025/2026 wrócił do Bragi, aby po kilku miesiąc ponownie znaleźć się w Białymstoku. Niesamowita historia.
- Jestem zadowolony i szczęśliwy z powrotu. Rozmowy toczyły się dosyć długo. Mówiłem swoim managerom, że chcę trafić do Jagiellonii, co ostatecznie się udało – powiedział
Transfer ogłoszony w nocy
Transfer Wdowika udało się sfinalizować przed upływem terminu rejestracji do gry w Lidze Europy. Ten upłynął 2 września o północy, a Jagiellonia ogłosiła pozyskanie zawodnika około 23:30
Nowy stary zawodnik Jagi nie ukrywa, że cieszy się z gry na europejskich boiskach
- Jestem podekscytowany wizją gry w Lidze Europy. Jagiellonia już dwukrotnie grała w Lidze Konferencji, teraz czeka nas jeszcze większe wyzwanie. Cieszę się, że będzie mi dane grać w tych rozgrywkach - powiedział w rozmowie z mediami klubu