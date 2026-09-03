Transfer za pięć dwunasta. To już trzeci raz w Jagiellonii Białystok

Paweł Jakubowski
2026-09-03 0:34

Bartłomiej Wdowik ponownie w Jagiellonii Białystok. To będzie już jego trzeci przygoda z Dumą Podlasia. Klub ściągnął zawodnika z portugalskiej Bragi w ostatnim momencie.

Piłkarz Bartłomiej Wdowik w koszulce Jagiellonii Białystok. O jego powrocie do klubu przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Jakub Duda/ Jagiellonia Białystok/ Materiały prasowe

Wdowik został wypożyczony na cały obecny sezon 2026/2027. 

Come back nr 3

Będzie to już trzeci pobyt w Jagiellonii. Wdowik występował w Białymstoku do końca sezonu 2023/2024 i zdobył z klubem mistrzostwo Polski. Potem odszedł do Bragi i rok później ponownie trafił do Jagiellonii. Po sezonie 2025/2026 wrócił do Bragi, aby po kilku miesiąc ponownie znaleźć się w Białymstoku. Niesamowita historia.

- Jestem zadowolony i szczęśliwy z powrotu. Rozmowy toczyły się dosyć długo. Mówiłem swoim managerom, że chcę trafić do Jagiellonii, co ostatecznie się udało – powiedział 

Transfer ogłoszony w nocy

Transfer Wdowika udało się sfinalizować przed upływem terminu rejestracji do gry w Lidze Europy. Ten upłynął 2 września o północy, a Jagiellonia ogłosiła pozyskanie zawodnika około 23:30

Nowy stary zawodnik Jagi nie ukrywa, że cieszy się z gry na europejskich boiskach

 - Jestem podekscytowany wizją gry w Lidze Europy. Jagiellonia już dwukrotnie grała w Lidze Konferencji, teraz czeka nas jeszcze większe wyzwanie. Cieszę się, że będzie mi dane grać w tych rozgrywkach - powiedział w rozmowie z mediami klubu

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