"Szklana Pułapka 26". Służby będą sprawdzać swoje umiejętności na wypadek sytuacji kryzysowych

8 września w Białymstoku odbędzie się akcja "Szklana Pułapka 26". To ćwiczenia o charakterze szkoleniowym i prewencyjnym w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Celem jest przygotowanie służb i pracowników administracji na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej.

- Celem tych ćwiczeń jest sprawdzenie procedur, czy one działają. Sprawdzenie jak współpracują organy i służby mundurowe - mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.

Akcja odbędzie się we wtorek (8.09) od godz. 8 do 15 na terenie siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku. W ramach symulacji przeprowadzone zostaną m.in. działania, związane z rozpoznaniem sytuacji, zabezpieczeniem miejsca zdarzenia, organizacją ewakuacji i udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym.

- O godz. 11:00 rozpocznie się najważniejsze ćwiczenie. Będzie to atak ze statku powietrznego na budynek - dodaje marszałek Łukasz Prokorym.

Mieszkańcy oraz osoby przebywające w rejonie ul. Handlowej w Białymstoku w dniu 8 września mogą zauważyć zwiększoną obecność pojazdów służb ratunkowych, funkcjonariuszy oraz innych uczestników ćwiczeń. Mogą również wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu lub organizacji przestrzeni w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca prowadzenia działań. Organizatorzy zwracają się z prośbą o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń osób zabezpieczających teren.

W ćwiczeniach weźmie udział m.in. policja, wojsko, straż pożarna, ratownicy medyczni i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego.