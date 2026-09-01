Jagiellonia zbroi się na potęgę. Jeszcze jeden skrzydłowy wzmacnia zespół

Paweł Jakubowski
2026-09-01 14:32

Jagiellonia Białystok buduje silną kadrę do walki na ligowych i europejskich boiskach, Do Dumy Podlasia dołączył Aleksandar Ćirković. Na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu.

Cirkovic
Autor: Jagiellonia Białystok / Materiały prasowe

Cirković, to 24-letni serbski skrzydłowy, który przenosi się do Białegostoku z węgierskiego Ferencvárosi TC. 

Ma swoim CV występy w takich zespołach jak: hiszpański Gimnàstic de Tarragona, rosyjski Krylii Samara,  serbski TSC Baćka Topola czy Lechia Gdańsk. Zna Ekstraklasę, bo na polskich boiskach zanotował 24 występy (4 gole i 5 asyst). 

Wybrała Jagę z powodu stylu gry

 - Jestem bardzo szczęśliwy z powodu transferu do Białegostoku. Słyszałem o zespole superlatywy. Jednym z powodów, dla których wybrałem Jagiellonię jest jej styl gry, bo jestem ofensywny zawodnikiem - powiedział  Ćirković.

Serb będzie występował w koszulce z numerem 32.

Przeczytaj także:

jagiellonia białystok
piłkarz
Serbia