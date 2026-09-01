Nawet 300 zł dopłaty do pobytu na Podlasiu. Dziś rusza I tura Podlaskiego Czeku Turystycznego

Punktualnie o godz. 11:00 we wtorek (01.09) ruszy I tura Podlaskiego Czeku Turystycznego. W ramach programu można uzyskać 300 zł dofinansowania do pobytu na Podlasiu. Wnioski można składać na oficjalnej stronie Podlaskiego Czeku Turystycznego. Decyduje kolejność zgłoszeń. Czek ma formę jednorazowego imiennego kodu elektronicznego.
Kto może wziąć udział?
Program jest skierowany do obywateli Polski. Mogą z niego skorzystać:
- turyści,
- seniorzy,
- posiadacze Karty Dużej Rodziny.
Jakie warunki należy spełnić?
- Rezerwacja obejmująca co najmniej dwie noce w obiekcie uczestniczącym w programie. Listę obiektów można sprawdzić tutaj,
- bon należy zrealizować w terminie 2-30 września,
- z programu można skorzystać tylko raz.
Podlaski Czek Turystyczny zastąpił Podlaski Bon Turystyczny, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Ostatnim razem pula wyczerpała się w 2,5 min.
Kolejny nabór zaplanowano na 1 października.