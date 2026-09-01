Nawet 300 zł dopłaty do pobytu na Podlasiu. Dziś rusza I tura Podlaskiego Czeku Turystycznego

Podlaski Czek Turystyczny to program, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do pobytu na Podlasiu. Do rozdysponowania są 2 mln zł. Kto może wziąć udział w programie i jakie warunki należy spełnić?

Autor: Województwo Podlaskie/ Facebook