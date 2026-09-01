Ewakuacja 200 pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Zanim strażacy dotarli na miejsce, pracownicy wyszli z budynki na zewnątrz. Na szczęście nikt nie ucierpiała
Ogień udało się opanować. Strażacy sprawdzili cały budynek i pracownicy już mogą wracać do pomieszczeń biurowych
Trwa szacowanie strat.
Około 200 pracowników musiało opuścić Urząd Wojewódzki w Białymstoku. To przez pożar klimatyzatora.
Zanim strażacy dotarli na miejsce, pracownicy wyszli z budynki na zewnątrz. Na szczęście nikt nie ucierpiała
Ogień udało się opanować. Strażacy sprawdzili cały budynek i pracownicy już mogą wracać do pomieszczeń biurowych
Trwa szacowanie strat.