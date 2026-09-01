Ewakuacja 200 pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Paweł Jakubowski
2026-09-01 11:59

Około 200 pracowników musiało opuścić Urząd Wojewódzki w Białymstoku. To przez pożar klimatyzatora.

Ewakuacja
Autor: Spotted Białystok/ Materiały prasowe

Zanim strażacy dotarli na miejsce, pracownicy wyszli z budynki na zewnątrz. Na szczęście nikt nie ucierpiała

Ogień udało się opanować. Strażacy sprawdzili cały budynek i pracownicy już mogą wracać do pomieszczeń biurowych  

Trwa szacowanie strat. 

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