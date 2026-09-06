Kupił auto warte 100 tys zł. Policja musiała je zatrzymać

Policjanci ustalili, że na terenie gminy Poświętne ma znajdować się pojazd, który został skradziony poza granicami Polski. Auto stało w garażu 31-latka. Po sprawdzeniu w systemach potwierdzono, że pojazd figuruje jako utracony.

Ustalono, iż 31-letni obywatel Polski znalazł auto na jednym z portali ogłoszeniowych. Mężczyzna kupił pojazd w Niemczech. Samochód posiadał wszelkie wymagane dokumenty i nie był uszkodzony - informuje biuro prasowe podlaskiej policji

31-latek twierdził, że sprawdzał auto wcześniej pod kątem kradzieży na platformie służącej do weryfikacji historii pojazdów.

Mężczyzna został przesłuchany, a pojazd został zabezpieczony. Wartość odzyskanego Audi oszacowano na kwotę ponad 100 tysięcy złotych.