Kupił auto warte 100 tys zł. Policja musiała je zatrzymać

Paweł Jakubowski
2026-09-06 20:42

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu zatrzymali Audi warte ponad 100 tysięcy złotych. Kupił je w Niemczech mieszkaniec woj. podlaskiego.

Czarne Audi w garażu. O zatrzymaniu skradzionego auta przez policję przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Podlaska Policja/ Materiały prasowe

Policjanci ustalili, że na terenie gminy Poświętne ma znajdować się pojazd, który został skradziony poza granicami Polski. Auto stało w garażu 31-latka. Po sprawdzeniu w systemach potwierdzono, że pojazd figuruje jako utracony.

Ustalono, iż 31-letni obywatel Polski znalazł auto na jednym z portali ogłoszeniowych. Mężczyzna kupił pojazd w Niemczech. Samochód posiadał wszelkie wymagane dokumenty i nie był uszkodzony - informuje biuro prasowe podlaskiej policji 

31-latek twierdził, że sprawdzał auto wcześniej pod kątem kradzieży na platformie służącej do weryfikacji historii pojazdów.

Mężczyzna został przesłuchany, a pojazd został zabezpieczony. Wartość odzyskanego Audi oszacowano na kwotę ponad 100 tysięcy złotych.

Podcast Pajączkowskiej | mjr Arkadiusz Kups
Audi
kradzione samochody