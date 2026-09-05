Kolejne mocne brzmienia. Dzień drugi festiwalu Podlaskie dla Ciebie

Drugi dzień imprezy zapowiada się równie ciekawie, gwiazdą będzie z Bedoes 2115, o którym ostatnio było głośno po tym jak z internetowym twórcą Łatwogangiem zrobili rekordową charytatywną zbiórkę.

Na scenie pojawi się też AVI, słynący z dobrych tekstów, a w jego twórczości nie brakuje charakterystycznej poetyckiej głębi. Do tego zagr artystka, ktoreo nie trzeba nikomu przestawiać, czyli PRO8L3M

5 września Podlaskie

BEDOES 2115

Avi

Bletka

Kuqe 2115

Nita

PRO8L3M

Vnorovski

Koncerty ruszają o godzinie 16:30