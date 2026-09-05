Kolejne mocne brzmienia. Dzień drugi festiwalu Podlaskie dla Ciebie

Paweł Jakubowski
2026-09-05 15:48

Tysiące fanów bawiło się w piątek na pierwszym dniu festiwalu Podlaskie Dla Ciebie. Na scenie pojawili się m.in Mata, Miu, Grubson czy Pezet. Dziś na scenie wchodzą kolejne gwiazdy

Pokaz fajerwerków i konfetti nad festiwalową sceną. O koncertach Podlaskie dla Ciebie przeczytasz w Eska Białystok.
Autor: Artur Kraszewski/ Materiały prasowe

Drugi dzień imprezy zapowiada się równie ciekawie, gwiazdą będzie z Bedoes 2115, o którym ostatnio było głośno po tym jak z internetowym twórcą Łatwogangiem zrobili rekordową charytatywną zbiórkę.

Na scenie pojawi się też AVI, słynący z dobrych tekstów, a w jego twórczości nie brakuje charakterystycznej poetyckiej głębi.  Do tego zagr artystka, ktoreo nie trzeba nikomu przestawiać, czyli PRO8L3M

5 września Podlaskie 

  • BEDOES 2115
  • Avi
  • Bletka
  • Kuqe 2115
  • Nita
  • PRO8L3M
  • Vnorovski

Koncerty ruszają o godzinie 16:30

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