Kolejne mocne brzmienia. Dzień drugi festiwalu Podlaskie dla Ciebie

Drugi dzień imprezy zapowiada się równie ciekawie, gwiazdą będzie z Bedoes 2115, o którym ostatnio było głośno po tym jak z internetowym twórcą Łatwogangiem zrobili rekordową charytatywną zbiórkę.
Na scenie pojawi się też AVI, słynący z dobrych tekstów, a w jego twórczości nie brakuje charakterystycznej poetyckiej głębi. Do tego zagr artystka, ktoreo nie trzeba nikomu przestawiać, czyli PRO8L3M
5 września Podlaskie
- BEDOES 2115
- Avi
- Bletka
- Kuqe 2115
- Nita
- PRO8L3M
- Vnorovski
Koncerty ruszają o godzinie 16:30