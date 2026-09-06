Jagiellonia - Śląsk. Pierwsza połowa dla Jagi. Ostatni kwadrans dla gości

- Chcę żebyśmy wykorzystali swoje atuty - mówił przed meczem Adrian Siemieniec. I rzeczywiście Jaga ma w swoim składzie chociażby dynamicznego Szmyta i dryblującego Sow`a, którzy to zrobili robotę w pierwszej połowie.

19 minuta. to pokaz tego jak nie wykonywać rzutu rożnego. Jagiellonia przechwyciła piłkę wrzucaną przez Śląsk i przeprowadziła zabójcza kontrę. Kajetan Szmyt przebiegł z piłką pół boiska i perfekcyjną podcinką pokonał bramkarza gości.

W 41 min zrobiło się 2:0. Piłkę w polu karnym dostał Sow, ustawił sobie piłkę i posłał mocne uderzenie. Futbolówka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki.

𝐔𝐂𝐈𝐄𝐊Ł 𝐑𝐘𝐖𝐀𝐋𝐎𝐌 𝐊𝐀𝐉𝐄𝐓𝐀𝐍 𝐒𝐙𝐌𝐘𝐓! 😱Jagiellonia prowadzi ze Śląskiem! ⚽📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/9z58i0SaAx— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 6, 2026

SOW Z DYSTANSU! JAGIELLONIA PROWADZI JUŻ 2:0! 🔥 📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/89kPFbqJEU— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 6, 2026

Druga połowa

Śląsk złapał kontakt w 80 min. po tym jak Montoia sfaulował Matsenkę, a sędzia podyktował rzut karny, wcześniej korzystając z VAR-u. Jedenastkę wykorzystał Piotr Samiec-Talar.

W 89 min Świetną interwencją popisał się Abramowicz, który wybronił z dwóch metrów strzał Camoesa.

Śląsk próbował przeprowadzać ataki, ale białostoczanie skutecznie ,,chłodzili” ich zapędy. 3 punkty zostają w Białymstoku.