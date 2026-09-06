Jagiellonia - Śląsk. Pierwsza połowa dla Jagi. Ostatni kwadrans dla gości

Paweł Jakubowski
2026-09-06 20:51

Jagiellonia Białystok pokonała Śląsk Wrocław 2:1. Mimo, że po pierwszej połowie prowadziła dwoma bramki, to w końcówce meczu było nieco nerwówki.

Kajetan Szmyt i Kristoffer Hansen z Jagiellonii cieszą się z gola. O meczu ze Śląskiem przeczytasz na Eska Białystok.
Autor: Jagiellonia Białystok/ Youtube

- Chcę żebyśmy wykorzystali swoje atuty - mówił przed meczem Adrian Siemieniec. I rzeczywiście Jaga ma w swoim składzie chociażby dynamicznego Szmyta i dryblującego Sow`a, którzy to zrobili robotę w pierwszej połowie.

19 minuta. to pokaz tego  jak nie wykonywać rzutu rożnego. Jagiellonia przechwyciła piłkę wrzucaną przez Śląsk i przeprowadziła zabójcza kontrę. Kajetan Szmyt przebiegł z piłką pół boiska i perfekcyjną podcinką pokonał bramkarza gości. 

W 41 min zrobiło się 2:0. Piłkę w polu karnym dostał Sow, ustawił sobie piłkę i posłał mocne uderzenie. Futbolówka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki. 

Druga połowa

Śląsk złapał kontakt w 80 min. po tym jak Montoia sfaulował Matsenkę, a sędzia podyktował rzut karny, wcześniej korzystając z VAR-u. Jedenastkę wykorzystał Piotr Samiec-Talar.

W 89 min Świetną interwencją popisał się Abramowicz, który wybronił z dwóch metrów strzał Camoesa. 

Śląsk próbował przeprowadzać ataki, ale białostoczanie skutecznie ,,chłodzili” ich zapędy. 3 punkty zostają w Białymstoku. 

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Śląsk Wrocław