Strefa Czystego Transportu na terenach rolniczych? Pomysł wywołał ogromne emocje. "Ale chlebek smakuje, co?"

Na profilu Spotted: Szczuczyn zaproponowano zbieranie podpisów za utworzeniem SCT w powiecie grajewskim.

Autorzy inicjatywy wskazali na spaliny emitowane przez samochody oraz maszyny rolnicze.

Wpis zebrał ponad 1200 komentarzy i wywołał głównie krytyczne reakcje.

Na facebookowym profilu Spotted: Szczuczyn opublikowano wpis osoby, która wraz ze znajomymi chce rozpocząć zbieranie podpisów pod wnioskiem dotyczącym utworzenia Strefy Czystego Transportu w powiecie grajewskim.

Autorka propozycji przekonuje, że ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych przez samochody mogłoby poprawić jakość powietrza. Zwróciła również uwagę na maszyny rolnicze, z których podczas pracy wydobywają się widoczne spaliny. Do wpisu dołączono zdjęcie pracującej na polu maszyny, nad którą unosi się czarny dym.

Pomysłodawczyni zapytała mieszkańców, czy poparliby taką inicjatywę i zgodzili się podpisać pod wnioskiem. Nie jest to jednak propozycja przedstawiona przez władze samorządowe ani gotowy projekt uchwały.

Internauci odpowiadają. Najwięcej emocji wywołały ciągniki

Dyskusja szybko zdominowała komentarze pod wpisem. Do piątkowego poranka pojawiło się ich ponad 1200, a reakcję „ha ha” wybrało około 2,2 tys. użytkowników.

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Zdecydowana większość widocznych komentarzy była krytyczna. Internauci podkreślali, że ciągniki i kombajny są dla rolników narzędziami niezbędnymi do pracy. Zwracali również uwagę na wysokie ceny nowych maszyn i argumentowali, że tylko część gospodarstw może pozwolić sobie na wymianę sprzętu. - To lepiej ić na lotnisko protestować bo tyle co te samoloty zanieczyszczą 1 dnia to te samochody i maszyny przez 5 lat nie zrobią a niebo przeszczelone w każdą stronę codziennie - napisał jeden z internautów (pisownia oryginalna).

Na czym polega Strefa Czystego Transportu?

Strefa Czystego Transportu to wyznaczony obszar, na którym obowiązują ograniczenia wjazdu dla określonych pojazdów. Jej celem jest zmniejszenie emisji z transportu oraz poprawa jakości powietrza.

Nie istnieje jeden zestaw wymogów jednakowy dla całego kraju. O granicach strefy, zasadach ruchu, wyjątkach i sposobie kontroli pojazdów decyduje rada gminy w uchwale. Samorząd może dopuścić m.in. auta spełniające wskazane normy emisji spalin albo objąć wyłączeniami wybrane grupy mieszkańców i pojazdów. Kontrola może odbywać się przy użyciu nalepek lub danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Projekt uchwały musi zostać wcześniej poddany konsultacjom z mieszkańcami.

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