W takim stanie znaleziono 13-latka. Ważył zaledwie 9,8 kg

Masa ciała niepełnosprawnego 13-latka wynosiła tylko 9,8 kg.

Medycy stwierdzili, że dziecko balansowało na granicy życia i śmierci.

Na 25 lat pozbawienia wolności sąd pierwszej instancji skazał nieprawomocnie matkę chłopca.

Adwokaci podważyli oceny ekspertów w kwestii poczytalności kobiety.

Białostocki Sąd Apelacyjny wezwie na przesłuchanie psychologów i psychiatrów.

Prokuratura ustaliła, że przez niemal pięć miesięcy kobieta izolowała swoje dziecko w wynajmowanym lokalu na terenie gminy Kadzidło. Nastolatek egzystował w brudzie i ciemności, będąc całkowicie odciętym od reszty bliskich. Matka pozbawiała go nie tylko podstawowych posiłków i wody, ale też niezbędnej opieki medycznej, fizjoterapii i higieny.

Zdaniem specjalistów, chłopiec znajdował się w stanie krytycznego wycieńczenia. Dalsze przebywanie w takich okolicznościach stanowiło bezpośrednie zagrożenie życia – mógł odejść w każdej chwili z powodu braku pożywienia, odwodnienia czy najzwyklejszej choroby.

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W procesie w pierwszej instancji uznano, że oskarżona dopuściła się ze szczególnym okrucieństwem usiłowania zabójstwa własnego syna, powodując jednocześnie poważne obrażenia jego organizmu. Wymierzono jej nieprawomocną karę 25 lat pozbawienia wolności, a także nakazano wypłacenie 100 tysięcy złotych jako formy zadośćuczynienia na rzecz nastolatka.

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Od decyzji sądu odwołali się obrońcy kobiety, podnosząc wątpliwości wobec ekspertyz określających jej stan psychiczny. W związku z tym Sąd Apelacyjny w Białymstoku postanowił, że podczas listopadowego posiedzenia wezwie do złożenia wyjaśnień biegłych psychologów i psychiatrów. Nie wykluczono również opcji zmiany kwalifikacji prawnej czynów przypisywanych oskarżonej.