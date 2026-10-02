W takim stanie znaleziono 13-latka. Ważył zaledwie 9,8 kg

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-02 8:37

W połowie 2024 roku do szpitala przywieziono w skrajnym stanie 13-letniego chłopca. Ten niepełnosprawny i wymagający stałej opieki nastolatek ważył zaledwie 9,8 kg, a medycy wprost stwierdzili, że otarł się o śmierć.

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Autor: Fotodax/ Shutterstock
  • Masa ciała niepełnosprawnego 13-latka wynosiła tylko 9,8 kg.
  • Medycy stwierdzili, że dziecko balansowało na granicy życia i śmierci.
  • Na 25 lat pozbawienia wolności sąd pierwszej instancji skazał nieprawomocnie matkę chłopca.
  • Adwokaci podważyli oceny ekspertów w kwestii poczytalności kobiety.
  • Białostocki Sąd Apelacyjny wezwie na przesłuchanie psychologów i psychiatrów.

Prokuratura ustaliła, że przez niemal pięć miesięcy kobieta izolowała swoje dziecko w wynajmowanym lokalu na terenie gminy Kadzidło. Nastolatek egzystował w brudzie i ciemności, będąc całkowicie odciętym od reszty bliskich. Matka pozbawiała go nie tylko podstawowych posiłków i wody, ale też niezbędnej opieki medycznej, fizjoterapii i higieny.

Zdaniem specjalistów, chłopiec znajdował się w stanie krytycznego wycieńczenia. Dalsze przebywanie w takich okolicznościach stanowiło bezpośrednie zagrożenie życia – mógł odejść w każdej chwili z powodu braku pożywienia, odwodnienia czy najzwyklejszej choroby.

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W procesie w pierwszej instancji uznano, że oskarżona dopuściła się ze szczególnym okrucieństwem usiłowania zabójstwa własnego syna, powodując jednocześnie poważne obrażenia jego organizmu. Wymierzono jej nieprawomocną karę 25 lat pozbawienia wolności, a także nakazano wypłacenie 100 tysięcy złotych jako formy zadośćuczynienia na rzecz nastolatka.

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Od decyzji sądu odwołali się obrońcy kobiety, podnosząc wątpliwości wobec ekspertyz określających jej stan psychiczny. W związku z tym Sąd Apelacyjny w Białymstoku postanowił, że podczas listopadowego posiedzenia wezwie do złożenia wyjaśnień biegłych psychologów i psychiatrów. Nie wykluczono również opcji zmiany kwalifikacji prawnej czynów przypisywanych oskarżonej.

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